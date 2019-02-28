Найем выходит из фракции БПП

Мустафа Найем (фото - facebook.com/goglobaluа)

Народный депутат Блока Петра Порошенко Солидарность Мустафа Найем п​одал заявление о выходе из фракции. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале, опубликовав скан заявления.

Нардеп назвал такое решение формальностью, заявив, что он с БПП "уже давно по разные стороны ценностных баррикад".

Реклама

"Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию", - пояснил он.

На заявлении нет даты.

Как пишет Найем, он "за 4,5 года слышал 15 тысяч раз вопрос "почему вы в БПП?". "У меня на этот вопрос были ответы, которые, впрочем, мало кому казались убедительными. Теперь можно никого ни в чем не убеждать. Эта страница перевернута", - резюмировал он.

Читайте также: Журналист-депутат-ледокол - интервью с Мустафой Найемом