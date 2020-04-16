Назначен новый и.о. министра энергетики: должность заняла Ольга Буславец

Ольга Буславец (фото с личной страницы Facebook)

Сегодня на заседании Кабинета министров был назначен новый исполняющий обязанности главы Министерства энергетики и угольной промышленности. Им стала бывшая глава директората энергетических рынков Минэнергоугля Ольга Буславец. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, эту же информацию подтвердил LIGA.net собеседник в Слуге народа.

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По словам Гончаренко, это был единственный вопрос, который рассматривался Кабмином на повестке дня. Ранее должность и.о. министра энергетики занимал первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шабунин.

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29 марта фракция Слуга народа провела собеседование с кандидатами на должности глав Минздрава, Минфина и Минэнерго.

15 апреля Кабмин назначил нового временного главу Укрзализныци.

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