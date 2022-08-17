Названы ряд артистов. ГУР считает, что в интеллигенции РФ растут антивоенные настроения
В Главном управлении разведки Минобороны считают, что среди российской творческой интеллигенции нарастают антивоенные взгляды, сообщает пресс-служба ГУР. Среди "антивоенно" настроенных артистов ГУР назвало и Моргенштерна, который находится в "черном списке" Минкульта.
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"Российская творческая интеллигенция все чаще выражает откровенно антивоенную позицию. Их главные месседжи просты и понятны: все противоречия разрешаются путем диалога, жизнь человека – самая высокая ценность, деньги, потраченные на войну, должны идти на развитие образования, науки и медицины", – говорится в сообщении.
ГУР в частности отметило, что недавно по обвинению "в дискредитации армии РФ" был оштрафован российский музыкант Юрий Шевчук, который сказал на концерте: "Родина – это не задница президента".
Разведка также показала заявление Шевчука на суде о "непринятии войны как таковой", в частности войны РФ против Украины.
В ГУР считают, что "однозначно против войны высказались" Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Земфира Рамазанова, Little Big, Моргенштерн, Максим Покровский и другие.
В разведке в целом считают, что антивоенное движение в России "потихоньку, но уверенно набирает силу". По мнению ГУР, этому способствуют экономический кризис из-за санкций и "большое количество могил" российских военных.
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