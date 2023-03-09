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Называла постановкой убийства в Буче. СБУ выявила в своих рядах поклонницу "русского мира"

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 12:49
Называла постановкой убийства в Буче. СБУ выявила в своих рядах поклонницу
Фото: СБУ

Служба безопасности сообщила о подозрении в оправдывании агрессии РФ должностному лицу одного из своих региональных подразделений. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, чиновница оправдывала полномасштабное вторжение РФ в Украину и военные преступления российских оккупантов.

Также сотрудница пыталась представить вооруженную агрессию РФ против Украины как "внутренний гражданский конфликт" и называла "инсценировками" массовые убийства и пытки людей в Буче, сообщили в СБУ.

Кроме того, по информации следствия, она негативно реагировала на освобождение украинских территорий, в том числе острова Змеиный.

На основании собранных улик фигурантке сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников, совершенное должностным лицом) УК.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

  • 26 января Офис генпрокурора сообщил о задержании сотрудника одного из подразделений Службы безопасности в Запорожской области подполковника СБУ "по факту государственной измены".
  • 2 марта СБУ сообщила о разоблачении на антиукраинской деятельности чиновника одного из региональных органов Службы.
Вадим Ребрина
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сбу агрессия буча
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