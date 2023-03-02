СБУ сообщила о выявлении в своих рядах поклонницы "русского мира"
СБУ сообщила о разоблачении на антиукраинской деятельности должностного лица одного из региональных органов Службы.
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По данным следствия, она оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины и отрицала военные преступления российских оккупантов.
Также фигурантка пыталась представить российский ракетный удар по роддому в Мариуполе как "нагнетание обстановки" и отрицала факты вражеских обстрелов Запорожской АЭС, сообщили в СБУ.
Чиновнице сообщено о подозрении в оправдывании вооруженной агрессии РФ (ч. 3 ст. 436-2 УК).
Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Следственно-оперативные действия проводились при процессуальном руководстве Ровенской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.
- 26 января Офис генпрокурора сообщил о задержании сотрудника одного из подразделений Службы безопасности в Запорожской области подполковника СБУ "по факту государственной измены".
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