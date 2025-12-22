NBC News: Между Уиткоффом и Рубио есть непубличное соперничество по переговорам

Марко Рубио и Стив Уиткофф (Фото: Nathan Howard/EPA)

Между государственным секретарем США Марко Рубио и спецпредставителем американского президента Стивом Уиткоффом сложилась непубличная конкуренция в контексте переговоров по урегулированию войны России против Украины. Об этом сообщил канал NBC News со ссылкой на неназванных собеседников из числа бывших и действующих чиновников США и Европы.

Рубио должен был участвовать в мирных переговорах с украинскими официальными лицами в Швейцарии, но Уиткофф выехал раньше, что, по мнению некоторых чиновников, было попыткой опередить его, рассказали два американских чиновника и человек, знакомый с ситуацией.

Три собеседника отметили, что посланник президента США Дональда Трампа не сообщил о своих планах Рубио и другим сотрудникам Государственного департамента. Это расценили как попытку позволить Уиткоффу вести переговоры с Украиной так, как он считает нужным.

В конце концов Рубио добрался до Женевы, забрав у Уиткоффа возможность встречаться с украинской делегацией без него.

Это был не первый случай, когда американские чиновники рассматривали действия Уиткоффа как попытку обойти Рубио. Этот эпизод, о котором ранее не сообщалось, стал последним примером длительного раскола между двумя высокопоставленными чиновниками администрации Трампа, имеющих разные взгляды на то, как прекратить войну и насколько США должны доверять обещаниям России, говорится в материале.

Стремясь как можно быстрее заключить соглашение по указанию Трампа, Уиткофф настаивал на предложениях, которые возлагают на Украину ответственность за уступки, передачу территории и принятие рисков для ее будущей безопасности. Рубио и некоторые другие чиновники администрации выступают за усиление экономического и военного давления на Россию, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина пойти на уступки и обеспечить Украине безопасное будущее – это мнение разделяют и европейские союзники Америки.

Спикер Госдепартамента Томми Пиготт опроверг предположение о том, что Рубио и Уиткофф не пришли к согласию.

"Между ними нет и никогда не было разногласий. У министра Рубио и специального посланника Уиткоффа тесные рабочие отношения, и они являются личными друзьями. Оба полностью разделяют цели президента, и каждый из них реализует видение президента Трампа о том, как завершить войну и достичь мира в полном сотрудничестве", – сказал он.

Сам Рубио дал аналогичную оценку на брифинге в пятницу.

"Никто не действует независимо. Все это строго скоординировано", – сказал он.

Госсекретарь охарактеризовал Уиткоффа как "феноменального человека, очень умного, очень талантливого", который "не получает за эту работу денег".

Однако некоторые действующие и бывшие американские чиновники имеют опасения по поводу Уиткоффа, которые выходят за рамки его действий на переговорах по прекращению войны. По словам пяти собеседников, он, как считается, проявляет халатность в вопросах безопасности, что вызывает опасения относительно использования им незащищенных средств связи, которые могут сделать его уязвимым для прослушивания иностранными агентами.

Однако в Белом доме эту информацию опровергли. Там заявили, что телефон, резиденция и автомобили Уиткоффа регулярно проверяются дипломатической службой безопасности.

Отныне Уиткофф имеет еще одного ключевого игрока на своей стороне – влиятельного зятя Трампа Джареда Кушнера, который сопровождал его во время недавней поездки в Москву. Хотя он не занимает официальной государственной должности, Кушнер имеет вес в глазах Трампа и сыграл значительную роль в достижении соглашения о прекращении огня в Газе между Израилем и ХАМАС.

В материале говорится, что для критиков в Конгрессе и Европе, а также для скептиков внутри администрации, Уиткофф – дилетант на дипломатической арене, который очень охотно принимает заявления России за чистую монету.

"Он – подарок россиянам", – сказал один из членов Конгресса.

В то же время для Трампа он личный друг и искусный переговорщик с "замечательной личностью", который может решить любой спор.

Канал также рассказал о "показательном эпизоде" во Франции относительно конкуренции между Рубио и Уиткоффом.

В апреле госсекретарь должен был вылететь в Париж на мирные переговоры. Но перед отъездом его команда узнала, что Уиткофф договорился о личной встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, заявили три собеседника.

Рубио попросил разрешения присоединиться к встрече, но французское Министерство иностранных дел заявило, что Уиткофф должен дать свое согласие на это изменение. Это стало унизительным поворотом событий для Рубио, помощники которого долгое время пытались связаться с посланником.

В конце концов глава дипломатии разыскал Уиткоффа, который разрешил ему присутствовать на встрече. В итоге Рубио все же встретился с Макроном с глазу на глаз во время поездки, согласно его публичному расписанию.

В конце прошлого месяца, через несколько дней после переговоров в Женеве, Уиткофф организовал встречу с украинскими чиновниками во Флориде. Рубио узнал о запланированной встрече только тогда, когда украинцы спросили о ней его команду, по словам американского чиновника и лица, знакомого с инцидентом.

Высокопоставленный чиновник администрации сказал: "Совершенно очевидно, что Рубио исключили из этого. Он должен быть тем, кто будет руководить всем этим".

Помимо разногласий по мирным усилиям, Уиткофф находится в конфронтации с Рубио и представителями Госдепартамента по поводу того, как он обеспечивает безопасность, особенно во время своих поездок в Россию.

По словам двух американских чиновников и высокопоставленного представителя администрации, с начала работы администрации Уиткофф и представители Госдепартамента конфликтовали по поводу обеспечения безопасной связи на его частном самолете и охраны воздушного судна.

По словам трех американских чиновников, некоторые представители администрации частным образом ставили под сомнение целесообразность использования Уиткоффом собственного самолета, когда для дипломатов, находящихся в заграничных командировках, доступен правительственный флот.

Отсутствие безопасной связи на борту самолета Уиткоффа вызвало тревогу в Госдепартаменте. Из-за этого была проведена проверка на высоком уровне, что привело к согласованным усилиям по обеспечению Уиткоффа дополнительной охраной.

В результате Госдепартамент предоставил Уиткоффу защищенную систему мобильной связи для использования в самолете. Однако сохраняются опасения, что он не всегда использует защищенную правительственную систему связи.

В ноябре Рубио назвал фейком статью о том, что в администрации Трампа есть два диаметрально противоположных подхода к урегулированию войны России против Украины. В материале говорилось о расколе между чиновниками США. Одну группу якобы возглавляет Рубио, а другую – Вэнс.