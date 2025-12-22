NBC News: Між Віткоффом та Рубіо є непублічне суперництво щодо переговорів

Марко Рубіо та Стів Віткофф (Фото: Nathan Howard/EPA)

Між державним секретарем США Марко Рубіо і спецпредставником американського президента Стівом Віткоффом склалась непублічна конкуренція в контексті переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України. Про це повідомив канал NBC News із посиланням на неназваних співрозмовників з-поміж колишніх та чинних посадовців США та Європи.

Рубіо мав брати участь у мирних переговорах з українськими офіційними особами у Швейцарії, але Віткофф виїхав раніше, що, на думку деяких чиновників, було спробою випередити його, розповіли два американські посадовці та людина, знайома із ситуацією.

Три співрозмовники зазначили, що посланець президента США Дональда Трампа не повідомив про свої плани Рубіо та інших співробітників Державного департаменту. Це розцінили як спробу дозволити Віткоффу вести переговори з Україною так, як він вважає за потрібне.

Зрештою Рубіо дістався Женеви, забравши у Віткоффа можливість зустрічатися з українською делегацією без нього.

Це був не перший випадок, коли американські чиновники розглядали дії Віткоффа як спробу обійти Рубіо. Цей епізод, про який раніше не повідомлялося, став останнім прикладом тривалого розколу між двома високопосадовцями адміністрації Трампа, які мають різні погляди на те, як припинити війну та наскільки США повинні довіряти обіцянкам Росії, йдеться в матеріалі.

Прагнучи якнайшвидше укласти угоду за вказівкою Трампа, Віткофф наполягав на пропозиціях, які покладають на Україну відповідальність за поступки, передання території та ухвалення ризиків для її майбутньої безпеки. Рубіо та деякі інші чиновники адміністрації виступають за посилення економічного та військового тиску на Росію, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна піти на поступки та забезпечити Україні безпечне майбутнє – цю думку поділяють і європейські союзники Америки.

Речник Держдепартаменту Томмі Піготт спростував припущення про те, що Рубіо та Віткофф не дійшли згоди.

"Між ними немає і ніколи не було розбіжностей. У міністра Рубіо та спеціального посланника Віткоффа тісні робочі відносини, і вони є особистими друзями. Обидва повністю поділяють цілі президента, і кожен із них реалізує бачення президента Трампа про те, як покласти край війні та досягти миру у повній співпраці", – сказав він.

Сам Рубіо дав аналогічну оцінку на брифінгу у п'ятницю.

"Ніхто не діє незалежно. Все це строго скоординовано", – сказав він.

Держсекретар схарактеризував Віткоффа як "феноменальну людину, дуже розумну, дуже талановиту", яка "не отримує за цю роботу грошей".

Однак деякі чинні та колишні американські чиновники мають побоювання з приводу Віткоффа, які виходять за межі його дій на переговорах щодо припинення війни. За словами п'яти співрозмовників, він, як вважається, виявляє недбалість у питаннях безпеки, що викликає побоювання щодо використання ним незахищених засобів зв'язку, які можуть зробити його вразливим для прослуховування іноземними агентами.

Однак у Білому домі цю інформацію спростували. Там заявили, що телефон, резиденція та автомобілі Віткоффа регулярно перевіряються дипломатичною службою безпеки.

Відтепер Віткофф має ще одного ключового гравця на своєму боці – впливового зятя Трампа Джареда Кушнера, який супроводжував його під час нещодавньої поїздки до Москви. Хоча він не обіймає офіційної державної посади, Кушнер має вагу в очах Трампа та відіграв значну роль у досягненні угоди про припинення вогню в Газі між Ізраїлем та ХАМАС.

У матеріалі йдеться, що для критиків у Конгресі та Європі, а також для скептиків усередині адміністрації, Віткофф – дилетант на дипломатичній арені, який дуже охоче приймає заяви Росії за чисту монету.

"Він – подарунок росіянам", – сказав один із членів Конгресу.

Водночас для Трампа він особистий друг і вправний перемовник з "чудовою особистістю", який може вирішити будь-яку суперечку.

Канал також розповів про "показовий епізод" у Франції щодо конкуренції між Рубіо та Віткоффом.

У квітні держсекретар мав вилетіти до Парижа на мирні переговори. Але перед від'їздом його команда дізналася, що Віткофф домовився про особисту зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном, заявили три співрозмовники.

Рубіо попросив дозволу приєднатися до зустрічі, але французьке Міністерство закордонних справ заявило, що Віткофф має дати свою згоду на цю зміну. Це стало принизливим поворотом подій для Рубіо, помічники якого довгий час намагалися зв'язатися з посланником.

Врешті-решт глава дипломатії розшукав Віткоффа, який дозволив йому бути присутнім на зустрічі. У результаті Рубіо все ж таки зустрівся з Макроном віч-на-віч під час поїздки, згідно з його публічним розкладом.

Наприкінці минулого місяця, через кілька днів після переговорів у Женеві, Віткофф організував зустріч з українськими чиновниками у Флориді. Рубіо дізнався про заплановану зустріч лише тоді, коли українці запитали про неї його команду, за словами американського чиновника та особи, знайомої з інцидентом.

Високопоставлений чиновник адміністрації сказав: "Цілком очевидно, що Рубіо виключили з цього. Він має бути тим, хто керуватиме всім цим".

Крім розбіжностей щодо мирних зусиль, Віткофф перебуває в конфронтації з Рубіо та представниками Держдепартаменту з приводу того, як він забезпечує безпеку, особливо під час своїх поїздок до Росії.

За словами двох американських чиновників та високопоставленого представника адміністрації, від початку роботи адміністрації Віткофф та представники Держдепартаменту конфліктували з приводу забезпечення безпечного зв'язку на його приватному літаку та охорони повітряного судна.

За словами трьох американських чиновників, деякі представники адміністрації приватно ставили під сумнів доцільність використання Віткоффом власного літака, коли для дипломатів, які перебувають у закордонних відрядженнях, доступний урядовий флот.

Відсутність безпечного зв'язку на борту літака Віткоффа викликала тривогу в Держдепартаменті. Через це була проведена перевірка на високому рівні, що призвело до узгоджених зусиль щодо забезпечення Віткоффа додатковою охороною.

В результаті Держдепартамент надав Віткоффу захищену систему мобільного зв'язку для використання у літаку. Однак зберігаються побоювання, що він не завжди використовує захищену урядову систему зв'язку.

У листопаді Рубіо назвав фейком статтю про те, що в адміністрації Трампа є два діаметрально протилежні підходи щодо врегулювання війни Росії проти України. У матеріалі йшлося про розкол між посадовцями США. Одну групу нібито очолює Рубіо, а іншу – Венс.