NBC: Россия предложила США соглашение об ископаемых на оккупированных территориях Украины

Администрация Трампа не взяла на себя обязательство заключать соглашение с РФ, но и не исключила его

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas/EPA)

Россия предложила администрации президента США Дональда Трампа потенциальное соглашение, согласно которому Вашингтон получит часть редкоземельных минералов и других полезных ископаемых на территориях Украины, контролируемых российскими оккупационными войсками. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух американских чиновников и еще одного собеседника, знакомого с этим предложением.

Они рассказали, что представители РФ высказали такую идею в ходе встречи с американской делегацией на прошлой неделе на встрече в Саудовской Аравии.

Два чиновника США заявили, что варианты, которые Россия специально подготовила к обсуждению с американскими официальными лицами, включали сценарии, которые могли бы предоставить администрации Трампа доступ к полезным ископаемым на оккупированных территориях в Донецкой и Запорожской областях.

Собеседники подчеркнули, что администрация Трампа не взяла на себя обязательство заключать соглашение с РФ по редкоземельным минералам, но не исключила его.

"Трамп – бизнесмен, поэтому Путин, понимая это, предложил такой контрход", – рассказал бывший американский дипломат с опытом работы в регионе.

Он также добавил, что россияне отчетливо видят как интерес Трампа к природным ресурсам Украины, так и колебания президента Владимира Зеленского.

Это фактически гарантировало бы, что Россия сохранит часть украинских территорий, которую она оккупировала и надеется сохранить в рамках достигнутого мирного соглашения, отметили журналисты.

Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос о комментариях.