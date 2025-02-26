NBC: Росія запропонувала США угоду щодо копалин на окупованих територіях України

Адміністрація Трампа не взяла на себе зобов’язання укладати угоду з РФ, але й не виключила її

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas/EPA)

Росія запропонувала адміністрації президента США Дональда Трампа потенційну угоду, згідно з якою Вашингтон отримає частину рідкісноземельних мінералів та інших корисних копалин на територіях України, які наразі контролюють російські окупаційні війська. Про це повідомив телеканал NBC News із посиланням на двох американських посадовців та іншого співрозмовника, знайомого з цією пропозицією.

Вони розповіли, що представники РФ висловили таку ідею під час зустрічі з американською делегацією минулого тижня на зустрічі в Саудівській Аравії.

Двоє посадовців США заявили, що варіанти, які Росія спеціально підготувала до обговорення з американськими офіційними особами, включали сценарії, які могли б надати адміністрації Трампа доступ до корисних копалин на окупованих територіях у Донецькій та Запорізькій областях.

Співрозмовники наголосили, що адміністрація Трампа не взяла на себе зобов’язання укладати угоду з РФ щодо рідкісноземельних мінералів, але не виключила її.

"Трамп – бізнесмен, тому Путін, розуміючи це, запропонував такий контрхід", – розповів колишній американський дипломат із досвідом роботи в регіоні.

Він також додав, що росіяни чітко бачать як інтерес Трампа до природних ресурсів України, так і коливання президента Володимира Зеленського.

Це фактично гарантувало б, що Росія збереже частину українських територій, яку вона окупувала та сподівається зберегти в рамках досягнутої мирної угоди, зазначили журналісти.

Посольство Росії у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.