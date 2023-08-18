"Не дали захватить Харьков". Восемь военных стали почетными гражданами города

Сегодня, 18 августа, Харьковский горсовет присвоил звания "Почетный гражданин Харькова" восьмерым военнослужащим, которые защищали город от оккупантов. Решение было принято единогласно. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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"Только что на сессии депутатский корпус принял единогласное решение присвоить звание "Почетный гражданин города Харькова" Александру Сырскому, Юрию Лебедю, Игорю Танцюре, Сергею Соколовскому, Андрею Бережному, Олегу Черкашину, Сергею Филиппову и Рустаму Кривошею.

Боевые заслуги этих людей говорят сами за себя. Именно они не дали захватить Харьков, а теперь защищают наш город.

И благодаря их усилиям рано или поздно враг будет выбит из каждого уголка украинской земли.

Слава Украине! И вечная благодарность каждому герою!" – написал Терехов в своем Telegram.

Почетными гражданами Харькова стали:

- Александр Сырский – командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, возглавлял операцию по освобождению Харьковской области в 2022 году;

- Юрий Лебедь – командующий Национальной гвардии Украины с 25 февраля 2022 по 8 июля 2023 года;

- Игорь Танцюра – командующий Силами территориальной обороны ВСУ;

- Сергей Соколовский – начальник Национальной академии Нацгвардии;

- Андрей Бережной – начальник Харьковского национального университета Воздушных сил;

- Олег Черкашин – командир 227 отдельного батальона теробороны ВСУ;

- Сергей Филиппов – военный врач, волонтер. Осенью 2022 года, освобождая Харьковскую область, подорвался на мине и лишился обеих ног. Пока на реабилитации, после нее хочет вернуться к работе врачом, сообщили в департаменте коммуникаций горсовета;

8. Рустам Кривошея – начальник группы внутреннего контроля командования Сил территориальной обороны ВСУ.

СПРАВКА. Бои за Харьков и область продолжались с 24 февраля 2022 года по 11 сентября 2022 года. Харьковская область была освобождена от оккупантов во время Слобожанского контрнаступления ВСУ, также известного как Балаклейский прорыв, Харьковское контрнаступление, Балаклейско-Купянская наступательная операция, Фредерикус 2.0. Контрнаступательная операция началась 6 сентября 2022 года. К вечеру 12 сентября было освобождено около 6000 квадратных километров территории Украины.

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