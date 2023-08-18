"Не дали захопити Харків". Вісім військових стали почесними громадянами міста

Сьогодні, 18 серпня, Харківська міськрада надала звання "Почесний громадянин Харкова" вісьмом військовослужбовцям, які захищали місто від окупантів. Рішення було ухвалено одноголосно. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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"Щойно на сесії депутатський корпус ухвалив одностайне рішення надати звання "Почесний громадянин міста Харкова" Олександру Сирському, Юрію Лебедю, Ігорю Танцюрі, Сергію Соколовському, Андрію Бережному, Олегу Черкашину, Сергію Філіппову та Рустаму Кривошеї.

Бойові заслуги цих людей говорять самі за себе. Саме вони не дали захопити Харків, а тепер захищають наше місто. І завдяки їхнім зусиллям рано чи пізно ворог буде вибитий геть з кожного куточка української землі. Слава Україні! І вічна вдячність кожному герою!" – написав Терехов у своєму Telegram.

Почесними громадянами Харкова стали:

- Олександр Сирський – командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, очолював операцію зі звільнення Харківської області у 2022 році;

- Юрій Лебідь – командувач Національної гвардії України з 25 лютого 2022 року до 8 липня 2023 року;

- Ігор Танцюра – командувач Сил територіальної оборони ЗСУ;

- Сергій Соколовський – начальник Національної академії Нацгвардії;

- Андрій Бережний – начальник Харківського національного університету Повітряних сил;

- Олег Черкашин – командир 227 окремого батальйону тероборони ЗСУ;

- Сергій Філіппов – військовий лікар, волонтер. Восени 2022 року, звільняючи Харківську область, підірвався на міні та втратив обидві ноги. Поки що на реабілітації, після неї хоче повернутися до роботи лікарем, повідомили у департаменті комунікацій міськради;

8. Рустам Кривошея – начальник групи внутрішнього контролю командування Сил територіальної оборони ЗСУ.

ДОВІДКА. Бої за Харків та область тривали з 24 лютого 2022 року до 11 вересня 2022 року.

Харківську область було звільнено від окупантів під час Слобожанського контрнаступу ЗСУ, також відомого як Балаклійський прорив, Харківський контрнаступ, Балаклійсько-Куп'янська наступальна операція, Фредерікус 2.0. Контрнаступальна операція розпочалася 6 вересня 2022 року. Надвечір 12 вересня було звільнено близько 6000 квадратних кілометрів території України.

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