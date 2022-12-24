"Не голос республиканцев". Ермак ответил на шутки ведущего Fox News об одежде Зеленского

Скандальный ведущий Fox News Такер Карлсон не является голосом всей Республиканской партии США. Об этом в интервью The Guardian заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Карлсон заявил, что президент Владимир Зеленский был похож на "менеджера стриптиз-клуба" – и его следовало бы выгнать из Конгресса за одежду в цвете хаки.

Такие слова ведущего – это "грязные вещи", сказал Ермак.

"Он (Карлсон. – Ред.) не является голосом Республиканской партии. Я могу сделать такой вывод после того, как мы встретились с представителями партии в Конгрессе", – сказал Ермак.

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В Конгрессе Зеленский встречался с лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконеллом и лидером республиканцев в Палате представителей Кевином Маккарти – кандидатом на пост спикера Палаты представителей.

СПРАВКА. Такер Карлсон – один из главных рупоров российской пропаганды в США, которого нередко цитируют росСМИ. Например, он поддерживал тезисы пропаганды РФ о биолабораториях в Украине, называл Украину "пешкой" и "марионеткой", критиковал западные поставки оружия для ВСУ.

Конгрессмены более 20 раз аплодировали стоя во время выступления Зеленского в Капитолии.

По словам источника Reuters, большинство республиканцев выступают за помощь Украине. Но у них есть вопросы к президенту США по контролю за помощью и отказу от поставок некоторого вида оружия.

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Марко Сировой

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