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Reuters: Республиканцы в новом Конгрессе – за помощь Украине. Но у них – вопрос к Байдену

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 07:57
Reuters: Республиканцы в новом Конгрессе – за помощь Украине. Но у них – вопрос к Байдену - Фото
Конгресс США (Фото: pixabay.com)

Большая часть республиканцев, которые будут иметь большинство в Палате представителей с января, поддерживают военную помощь США Украине. Но у них есть вопрос к Белому дому по оружию и стратегии, сообщил Reuters высокопоставленный помощник республиканца в Конгрессе.

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По его словам, большинство республиканцев – за военную помощь Украине. Но у них есть еще две позиции – они хотят более строгого контроля за тем, как Украина использует оружие, и более четких объяснений от администрации президента США Джо Байдена.

"Администрация плохо информирует Конгресс о стратегии в отношении Украины. Республиканцам нужно лучше понять, почему они говорят "нет" одним видам оружия и "да" другим", – объяснял он.

  • 3 января начнет работу новый Конгресс США. Демократы будут иметь большинство в Сенате, а республиканцы – в Палате Представителей. 
  • 22 декабря Сенат США проголосовал за бюджет на 2023 год с выделением $44,9 млрд для Украины. 

Смотрите также: Историческая речь Зеленского в Конгрессе США — полный текст и видео выступления

Марко Сировой
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