"Не могут себе позволить". В ВСУ объяснили, почему не было ракетного удара РФ 24 февраля

Россия не нанесла массированный ракетный удар по Украине в годовщину своего полномасштабного вторжения в Украину, потому что не может себе этого позволить. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Вопрос в том, что они могут себе позволить в данный период выпустить по Украине", – сказал Игнат в ответ на вопрос, почему на 24 февраля не было массированного ракетно удара по Украине.

Спикер Воздушных сил отметил, что у России много кораблей-носителей крылатых ракет в Черном море. Их суммарный залп составляет, более 40 ракет.

"Ни одного раза такое количество "Калибров" не вылетало с кораблей в Черном море. Речь о 10-15 плюс-минус этих "Калибров". Большинство ракет летело с носителей воздушного базирования, с Ту-95", – сказал Игнат.

Он напомнил, что с 11 сентября, когда начались ракетные атаки России по инфраструктуре Украины, РФ использовала около 650 крылатых высокоточных ракет – это только те, что были сбиты ПВО, а также 650 иранских дронов.

"Если приплюсовать еще процентов 20-25, то будем иметь количество запущенных ракет по Украине", – сказал спикер Воздушных сил.

По его словам, назвать перемены в режиме использования Россией ракет и беспилотников "изменением тактики" не совсем корректно.

"Изменение применения и ракет и "шахедов", возможно, связано с их наличием и с тем, что они могут себе позволить в данный момент. В этом и заключается вся их "тактика" и "стратегия". Будем надеяться, что будет все меньше и меньше лететь этого на наши головы", – заявил Игнат.

Зеленский считает, что система ПВО станет полноценной только с современными боевыми самолетами .

Зеленский считает, что система ПВО станет полноценной . Вечером 27 февраля россияне запустили два "шахеда" над Днепропетровской областью, их сбили силы ПВО.

Наталія Медведєва

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