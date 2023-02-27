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Россияне снова запустили беспилотники: над Днепропетровской областью сбили два

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 22:22
Россияне снова запустили беспилотники: над Днепропетровской областью сбили два - Фото
Фото: Генштаб

Российские войска вечером в понедельник, 27 февраля, снова запустили беспилотники. Два из них сбили над Днепропетровской областью бойцы воздушного командования "Восток", сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.

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"Взрывы, которые слышали жители области, – это работа противовоздушной обороны. Воздушное командование "Восток" уничтожено 2 вражеских БПЛА", – говорится в Telegram чиновника.

Сколько всего беспилотников запустили россияне, он не указал.

Сутки 27 февраля также начались с атаки дронами. Большинство из них – одиннадцать из четырнадцати – удалось сбить, но остальные смогли долететь до Хмельницкого. Один из них нанес удар именно тогда, когда спасатели начали тушить пожар после первого взрыва.

В результате погибли двое пожарных, трое получили ранения.

Андрій Водяний
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война БПЛА днепропетровская область ППО
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