Россияне снова запустили беспилотники: над Днепропетровской областью сбили два

Российские войска вечером в понедельник, 27 февраля, снова запустили беспилотники. Два из них сбили над Днепропетровской областью бойцы воздушного командования "Восток", сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.

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"Взрывы, которые слышали жители области, – это работа противовоздушной обороны. Воздушное командование "Восток" уничтожено 2 вражеских БПЛА", – говорится в Telegram чиновника.

Сколько всего беспилотников запустили россияне, он не указал.

Сутки 27 февраля также начались с атаки дронами. Большинство из них – одиннадцать из четырнадцати – удалось сбить, но остальные смогли долететь до Хмельницкого. Один из них нанес удар именно тогда, когда спасатели начали тушить пожар после первого взрыва.

В результате погибли двое пожарных, трое получили ранения.

Президент Владимир Зеленский считает, что система ПВО станет полноценной только с современными боевыми самолетами .

Андрій Водяний

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