"Не надо никуда ехать". У Зеленского призвали оставаться дома и следить за новостями

В Офисе президента призывают не паниковать, оставаться дома и следить за новостями, а не куда-то уезжать. Об этом заявил на брифинге Сергей Никифоров – пресс-секретарь президента Владимира Зеленского.

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"Крайне малая вероятность, что жилые дома станут целями российской армии. Поэтому безопасно сейчас оставаться дома, не надо никуда ехать. На всех выездах из Киева – огромные пробки. Это только усложняют работу и специальных служб, и полиции", – сказал он.

Никифоров добавил, что ОП советует оставаться дома и следить за новостями.

Он отметил, что паника никогда никому не помогает – сейчас лучше покупать еды столько, сколько надо, и не стоит выстраиваться в очереди к банкоматам.

Советник главы ОП Михаил Подоляк добавил, что банковская система будет работать, как работала, но будут введены лимиты, чтобы она не рухнула.

Он также отметил, что в магазинах сейчас есть абсолютно все, что нужно Киеву или другим городам Украины.

Марк Сировой

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