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Не о гарантиях. США ведут переговоры о "заверениях безопасности" Украины – Нуланд

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 11:40
Не о гарантиях. США ведут переговоры о
Виктория Нуланд (фото - ЕРА)

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд утверждает, что Вашингтон ведет с Украиной переговоры о "заверениях безопасности", а не о гарантиях. Об этом она заявила в интервью Европейской правде.

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Интервьюер спросил, могут ли США дать Украине гарантии, которые бы заменили статью 5 договора НАТО о коллективной обороне.

"Сейчас продолжаются переговоры между правительствами, которые не публичны, и я могу лишь сказать, что США ведут переговоры с Киевом о заверениях безопасности, которые Украина может получить", – ответила она.

На уточняющий вопрос, так о заверениях или гарантиях идет речь, Нуланд ответила: "Я сказала точно так, как сказала. И это все, что я могу сообщить публично".

В издании уточняют, что термин "заверения безопасности" использовался в Будапештском меморандуме, этот механизм не предусматривает зафиксированных гарантий безопасности или коллективной обороны.

LIGA.net обратилась за комментарием в Офис президента.

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Марк Сировой
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