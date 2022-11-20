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Не оценил усилия Маска: Трамп заявил, что не вернется в Twitter

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2022, 18:01
Не оценил усилия Маска: Трамп заявил, что не вернется в Twitter - Фото
Дональд Трамп (Фото - EPA)

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен возвращаться в Twitter, несмотря на то, что новый владелец сервиса Илон Маск разблокировал его аккаунт. Об этом он заявил участникам съезда Коалиции еврейских республиканцев.

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Трамп заявил, что у него нет планов возвращаться в Twitter, поскольку там "падает вовлеченность пользователей и слишком много фейковых аккаунтов". Вместо этого он пригласил всех сторонников присоединяться к его собственной социальной сети, так как у нее "невероятный охват пользователей" и в ней "гораздо удобнее, чем в Twitter".

В то же время Трамп одобрил приобретение Маском социальной платформы, назвав его "персонажем, который ему всегда был симпатичен".

Ранее сегодня Илон Маск по итогам опроса пользователей разблокировал аккаунт Трампа, который был закрыт в 2020 году как представляющий общественную угрозу из-за систематического распространения дезинформации.

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Сергій Бережний
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Илон Маск дональд трамп twitter социальная сеть
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