Не оценил усилия Маска: Трамп заявил, что не вернется в Twitter
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен возвращаться в Twitter, несмотря на то, что новый владелец сервиса Илон Маск разблокировал его аккаунт. Об этом он заявил участникам съезда Коалиции еврейских республиканцев.
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Трамп заявил, что у него нет планов возвращаться в Twitter, поскольку там "падает вовлеченность пользователей и слишком много фейковых аккаунтов". Вместо этого он пригласил всех сторонников присоединяться к его собственной социальной сети, так как у нее "невероятный охват пользователей" и в ней "гораздо удобнее, чем в Twitter".
В то же время Трамп одобрил приобретение Маском социальной платформы, назвав его "персонажем, который ему всегда был симпатичен".
Ранее сегодня Илон Маск по итогам опроса пользователей разблокировал аккаунт Трампа, который был закрыт в 2020 году как представляющий общественную угрозу из-за систематического распространения дезинформации.
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