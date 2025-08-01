"Не подставятся". Индия откажется от нефти РФ после тарифов Трампа, говорят у Зеленского

Индийский премьер Нарендра Моди и российский диктатор Владимир Путин (Иллюстративное фото с визита первого в Москву в 2024 году: EPA)

Индия откажется от покупки российской нефти, если президент США Дональд Трамп введет 100% пошлины для покупателей российских ресурсов, заявил в интервью LIGA.net уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, с Индией "трудно поссориться" в контексте таких санкций, поскольку эта страна ориентируется на взаимно приемлемые решения: "Ее позиция очень конструктивная, я бы сказал".

"Индия покупает российскую нефть. Мы считаем, что лучше бы они покупали у кого-то другого. Могут ли они найти замену? Конечно. Они прагматично подходят к этому вопросу. Если могут купить больше нефти по более низкой цене, то почему нет", – добавил чиновник.

Следовательно, считает Власюк, индийское правительство "поймет, к чему все идет", и что санкции против Москвы будут усиливаться.

"Поэтому они [индийцы] подставляться не будут", – заявил уполномоченный президента.