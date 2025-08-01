"Не подставятся". Индия откажется от нефти РФ после тарифов Трампа, говорят у Зеленского
Индия откажется от покупки российской нефти, если президент США Дональд Трамп введет 100% пошлины для покупателей российских ресурсов, заявил в интервью LIGA.net уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
По его словам, с Индией "трудно поссориться" в контексте таких санкций, поскольку эта страна ориентируется на взаимно приемлемые решения: "Ее позиция очень конструктивная, я бы сказал".
"Индия покупает российскую нефть. Мы считаем, что лучше бы они покупали у кого-то другого. Могут ли они найти замену? Конечно. Они прагматично подходят к этому вопросу. Если могут купить больше нефти по более низкой цене, то почему нет", – добавил чиновник.
Следовательно, считает Власюк, индийское правительство "поймет, к чему все идет", и что санкции против Москвы будут усиливаться.
"Поэтому они [индийцы] подставляться не будут", – заявил уполномоченный президента.
- В сентябре 2024 года профильный министр Индии заявил, что пока российская нефть не под санкциями – Индия будет ее покупать в связи с низкой ценой.
- Однако он же в июле 2025 года заверил, что Индия сможет прожить без российской нефти, если США введут вторичные санкции против стран, которые ее покупают.
- 30 июля Трамп решил установить с 1 августа 25% пошлины против Индии, отметив, что эта страна покупает большинство вооружения у Москвы и является крупнейшим покупателем ее ресурсов, в то время как "все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине".
- 31 июля агентство Reuters со ссылкой на свои источники заявило, что государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии с прошлой недели временно прекратили закупки российской нефти.
- 1 августа Bloomberg, ссылаясь на данные системы отслеживания судов, заявил, что минимум четыре нефтяных танкера, загруженных нефтью из РФ, ожидают у западного побережья Индии, поскольку закупки оказались под пристальным наблюдением из-за давления со стороны Штатов и Евросоюза.
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