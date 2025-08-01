"Підставлятись не будуть". Індія відмовиться від нафти РФ після мит Трампа, кажуть у Зеленського
Індія відмовиться від купівлі російської нафти, якщо президент США Дональд Трамп запровадить 100% мита для покупців російських ресурсів, заявив в інтерв'ю LIGA.net уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
За його словами, з Індією "важко посваритися" у контексті таких санкцій, оскільки ця країна орієнтується на взаємно схвалені рішення: "Її позиція дуже конструктивна, я б сказав".
"Індія купує російську нафту. Ми вважаємо, що краще б вони купували в когось іншого. Чи можуть вони знайти заміну? Звісно. Вони прагматично підходять до цього питання. Якщо можуть купити більше нафти за нижчою ціною, то чому ні", – додав чиновник.
Відтак, вважає Власюк, індійський уряд "зрозуміє, до чого все йде", і що санкції проти Москви посилюватимуться.
"Тож вони [індійці] підставлятись не будуть", – заявив уповноважений президента.
- У вересні 2024 року профільний міністр Індії заявив, що поки російська нафта не під санкціями – Індія її купуватиме у зв'язку з низькою ціною.
- Проте він же в липні 2025 року запевнив, що Індія зможе прожити без російської нафти, якщо США запровадять вторинні санкції проти країн, які її купують.
- 30 липня Трамп вирішив встановити з 1 серпня 25% мита проти Індії, зауваживши, що ця країна купує більшість озброєння у Москви та є найбільшим покупцем її ресурсів, тоді як "усі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні".
- 31 липня агенція Reuters з посиланням на свої джерела заявила, що державні нафтопереробні підприємства Індії з минулого тижня тимчасово припинили закупівлі російської нафти.
- 1 серпня Bloomberg, посилаючись на дані системи відстеження суден, заявив, що мінімум чотири нафтові танкери, завантажені нафтою з РФ, очікують біля західного узбережжя Індії, оскільки закупівлі опинилися під пильним наглядом через тиск з боку Штатів та Євросоюзу.
Коментарі (0)