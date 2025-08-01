"Підставлятись не будуть". Індія відмовиться від нафти РФ після мит Трампа, кажуть у Зеленського

Індійський прем'єр Нарендра Моді та російський диктатор Володимир Путін (Ілюстративне фото з візиту першого до Москви у 2024 році: EPA)

Індія відмовиться від купівлі російської нафти, якщо президент США Дональд Трамп запровадить 100% мита для покупців російських ресурсів, заявив в інтерв'ю LIGA.net уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, з Індією "важко посваритися" у контексті таких санкцій, оскільки ця країна орієнтується на взаємно схвалені рішення: "Її позиція дуже конструктивна, я б сказав".

"Індія купує російську нафту. Ми вважаємо, що краще б вони купували в когось іншого. Чи можуть вони знайти заміну? Звісно. Вони прагматично підходять до цього питання. Якщо можуть купити більше нафти за нижчою ціною, то чому ні", – додав чиновник.

Відтак, вважає Власюк, індійський уряд "зрозуміє, до чого все йде", і що санкції проти Москви посилюватимуться.

"Тож вони [індійці] підставлятись не будуть", – заявив уповноважений президента.