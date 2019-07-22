Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Не проблема". В ЦИК объяснили низкую явку избирателей

"Не проблема". В ЦИК объяснили низкую явку избирателей - Фото
Выборы (фото - ЕРА)
22.07.2019, 10:29

"Общемировая тенденция к снижению активности избирателей коснулась и Украины", - считает замглавы ЦИК.

В Центризбиркоме низкую явку избирателей считают общемировой тенденцией. Об этом сегодня на брифинге заявил замглавы ЦИК Евгений Радченко.

Он отметил, что, по данным ЦИК, явка на внеочередных выборах в Раду составила 49,8%.

"Хотя для Украины это непривычно низкий показатель, но надо принимать во внимание, во-первых, летний период, во-вторых, это все-таки внеочередные выборы, которые были достаточно неожиданными для общества", - сказал Радченко.

Он отметил, что такой показатель явки не является проблемой, напомнив, что на внеочередных выборах 2014 года показатель был 52,5%, в 2012 году - 57%.

В то же время, по мнению главы ЦИК Татьяны Слипачук, несмотря на летний период, "была достаточно высокой активность граждан".

Досрочные выборы в парламент прошли вчера, 21 июля. По данным общественной сети ОПОРА, явка оказалась самой низкой в истории страны.

ЦИК обработала уже 99% протоколов с заграничных участков: лидируют Слуга народа и Евросолидарность. 

Читайте также: Самый холодный участок. Как проголосовали полярники в Антарктиде

Напишите нам
верховная рада выборы
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 