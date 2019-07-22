"Не проблема". В ЦИК объяснили низкую явку избирателей

Выборы (фото - ЕРА)

В Центризбиркоме низкую явку избирателей считают общемировой тенденцией. Об этом сегодня на брифинге заявил замглавы ЦИК Евгений Радченко.

Он отметил, что, по данным ЦИК, явка на внеочередных выборах в Раду составила 49,8%.

"Хотя для Украины это непривычно низкий показатель, но надо принимать во внимание, во-первых, летний период, во-вторых, это все-таки внеочередные выборы, которые были достаточно неожиданными для общества", - сказал Радченко.

Он отметил, что такой показатель явки не является проблемой, напомнив, что на внеочередных выборах 2014 года показатель был 52,5%, в 2012 году - 57%.

В то же время, по мнению главы ЦИК Татьяны Слипачук, несмотря на летний период, "была достаточно высокой активность граждан".

Досрочные выборы в парламент прошли вчера, 21 июля. По данным общественной сети ОПОРА, явка оказалась самой низкой в истории страны.

ЦИК обработала уже 99% протоколов с заграничных участков: лидируют Слуга народа и Евросолидарность.

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