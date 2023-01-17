"Не сочувствую": Стефанчук посмертно лишил полномочий коллаборанта Ковалева

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о лишении полномочий нардепа Алексея Ковалева "в связи с его смертью". Об этом спикер сообщил в Facebook.

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"Судьба коллаборантов и предателей... "В связи со смертью". Не сочувствую", – написал Стефанчук.

Он также опубликовал фото распоряжения о лишении полномочий.

На внеочередных парламентских выборах 2019 года Алексей Ковалев был избран в Верховную Раду в одномандатном округе №186 в Херсонской области от партии Слуга народа.

В апреле 2022 года работники ГБР открыли уголовное производство в отношении Ковалева, который после вторжения РФ находился на оккупированной территории Херсонской области и помогал оккупационным войскам.

6 июля генеральный прокурор сообщила ему о подозрении. 15 июля Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Депутат объявлен в розыск.

29 августа в России заявили о смерти коллаборанта Ковалева в результате огнестрельного ранения.

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Сергій Бережний

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