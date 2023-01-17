UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Не сочувствую": Стефанчук посмертно лишил полномочий коллаборанта Ковалева

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 18:04
Алексей Ковалев (Фото - Facebook Алексея Ковалева)

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о лишении полномочий нардепа Алексея Ковалева "в связи с его смертью". Об этом спикер сообщил в Facebook.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Судьба коллаборантов и предателей... "В связи со смертью". Не сочувствую", – написал Стефанчук.

Он также опубликовал фото распоряжения о лишении полномочий.

Распоряжение о лишении полномочий нардепа Ковалева (Фото – Facrbook Ruslan Stafanchuk)

На внеочередных парламентских выборах 2019 года Алексей Ковалев был избран в Верховную Раду в одномандатном округе №186 в Херсонской области от партии Слуга народа.

  • В апреле 2022 года работники ГБР открыли уголовное производство в отношении Ковалева, который после вторжения РФ находился на  оккупированной территории Херсонской области и помогал оккупационным войскам. 
  • 6 июля генеральный прокурор сообщила ему о подозрении. 15 июля Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Депутат объявлен в розыск.
  • 29 августа в России заявили о смерти коллаборанта Ковалева в результате огнестрельного ранения. 

Читайте также профайл на Ковалева и других предателей: 10 друзей Путина. Неудачники, охотники за деньгами: кто и почему становится коллаборантами

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада коллаборант Алексей Ковалев нардеп Руслан Стефанчук
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 