"Не сочувствую": Стефанчук посмертно лишил полномочий коллаборанта Ковалева
17.01.2023, 18:04
Алексей Ковалев (Фото - Facebook Алексея Ковалева)
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о лишении полномочий нардепа Алексея Ковалева "в связи с его смертью". Об этом спикер сообщил в Facebook.
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"Судьба коллаборантов и предателей... "В связи со смертью". Не сочувствую", – написал Стефанчук.
Он также опубликовал фото распоряжения о лишении полномочий.
На внеочередных парламентских выборах 2019 года Алексей Ковалев был избран в Верховную Раду в одномандатном округе №186 в Херсонской области от партии Слуга народа.
- В апреле 2022 года работники ГБР открыли уголовное производство в отношении Ковалева, который после вторжения РФ находился на оккупированной территории Херсонской области и помогал оккупационным войскам.
- 6 июля генеральный прокурор сообщила ему о подозрении. 15 июля Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Депутат объявлен в розыск.
- 29 августа в России заявили о смерти коллаборанта Ковалева в результате огнестрельного ранения.
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