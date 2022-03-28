Не спрашивайте Украину о возможных уступках России, делайте сами что-то – посол в США
28.03.2022, 15:15
Оксана Маркарова (Фото: пресс-служба Open Ukraine)
Нужно не спрашивать руководство Украины, на какие уступки российским оккупантам оно готово пойти ради прекращения войны, а самим делать все, чтобы остановить агрессора. С таким призывом выступила в программе Meet The Press на канале NBC посол Украины в США Оксана Маркарова.
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