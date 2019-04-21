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21.04.2019, 17:02

Не там поставили ящики и кабинки: ОПОРА сообщила о нарушениях

Не там поставили ящики и кабинки: ОПОРА сообщила о нарушениях - Фото
Выборы (фото - ЕРА)

Нарушения были зафиксированы на двух участках Ивано-Франсковской области

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На двух участках Ивано-Франковской области ящики и кабинки для голосования разместили не в поле зрения членов комиссий. Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети ОПОРА.

По данным наблюдателей сети, сразу на двух участках в Снятинском районе избирательные урны и кабинки для тайного голосования были размещены так, что они не попадали в поле зрения членов этих участковых избирательных комиссий.

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Нарушения зафиксированы на участке №260710 в селах Стецева и на участке №260705, Потичок.

"В соответствии с ч. 3 ст. 74 закона о выборах президента Украины вход и выход из кабинки для тайного голосования, а также ящики для бюллетеней должны быть расположены в поле зрения членов участковой избирательной комиссии", - отметил координатор наблюдения ОПОРЫ за выборами в Ивано-Франковской области Богдан Морыкит.

В ОПОРЕ уточнили, что после того, как наблюдатель сделала замечание членам обоих комиссий, исходя из технических условий помещений, члены УИК изменили расположение избирательных ящиков и кабинок таким образом, чтобы они максимально соответствовали требованиям законодательства.

21 апреля полиция вручила Владимиру Зеленскому админпротокол за то, что во время голосования во втором туре выборов показал бюллетень с результатами своего волеизъявления, чем нарушил закон. 

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Теги: выборы, нарушения, опора, кабинки, ящики
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