Не там поставили ящики и кабинки: ОПОРА сообщила о нарушениях

Выборы (фото - ЕРА)

На двух участках Ивано-Франковской области ящики и кабинки для голосования разместили не в поле зрения членов комиссий. Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети ОПОРА.

По данным наблюдателей сети, сразу на двух участках в Снятинском районе избирательные урны и кабинки для тайного голосования были размещены так, что они не попадали в поле зрения членов этих участковых избирательных комиссий.

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Нарушения зафиксированы на участке №260710 в селах Стецева и на участке №260705, Потичок.

"В соответствии с ч. 3 ст. 74 закона о выборах президента Украины вход и выход из кабинки для тайного голосования, а также ящики для бюллетеней должны быть расположены в поле зрения членов участковой избирательной комиссии", - отметил координатор наблюдения ОПОРЫ за выборами в Ивано-Франковской области Богдан Морыкит.

В ОПОРЕ уточнили, что после того, как наблюдатель сделала замечание членам обоих комиссий, исходя из технических условий помещений, члены УИК изменили расположение избирательных ящиков и кабинок таким образом, чтобы они максимально соответствовали требованиям законодательства.

21 апреля полиция вручила Владимиру Зеленскому админпротокол за то, что во время голосования во втором туре выборов показал бюллетень с результатами своего волеизъявления, чем нарушил закон.