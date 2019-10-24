Не успевают. Слуга народа перенесла проведение съезда партии

Александр Корниенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

До 15 ноября 2019 года состоится съезд партии Слуга народа. Об этом в интервью Украинской правде заявил первый заместитель лидера фракции СН Александр Корниенко.

"Ранее планировалось в конце октября его провести, но на пару недель смещается техническая часть. К середине ноября проведем, потому что есть вопрос об участии в выборах в ОТГ, съезд должен принять решение об участии в этих выборах", - уточнил Корниенко.

Он сказал, что не знает, изберут ли его главой президентской партии.

съезд партии пройдет в конце октября этого года. 7 октября Корниенко заявлял , что

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