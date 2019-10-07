Корниенко сказал, когда пройдет съезд партии Слуга народа

Александр Корниенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко заявил, что съезд партии пройдет в конце октября этого года. Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

"В конце октября будет съезд. Накопились вопросы разные, которые надо срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии. Думаем, как улучшить устав партии, чтобы он соответствовал текущей ситуации", - отметил Корниенко.

По его словам, сейчас существует высший совет партии. "Но мы хотим политсовет, президиум политсовета", - уточнил Корниенко.

Отвечая на вопрос, почему Слуга народа поддержала сокращение госфинансирования партий, Корниенко сказал: "Вопрос, наверное, больше этический. Тот же вопрос, по которому мы себе не можем сейчас зарплату поднять. Пока у нас нет 7% роста в стране, давайте деньги тратить более понятно для людей, нежели поддерживать партии, которые в глазах людей и так миллионеры, миллиардеры".

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