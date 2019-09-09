Слуге народа уже мало "турборежима" Рады: хотят еще ускориться

Александр Корниенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Несмотря на заявления о "турборежиме" работы, фракцию партии Слуга народа не устраивает темп Верховной Рады: "готовы работать интенсивнее". Об этом сегодня на согласительном совете заявил первый замглавы фракции Александр Корниенко.

"Что касается того темпа, в котором мы работаем - нас этот темп даже немножко не удовлетворяет, наша фракция готова работать интенсивнее. Знаю, что не все коллеги эти воспринимают, но будем искать какой-то общий знаменатель", - заявил он.

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Спикер Дмитрий Разумков отметил, что в повестку дня второй сессии предложено 188 депутатских инициатив, из них 50 определены президентом как неотложные. Еще 13 внес сам Владимир Зеленский - также со статусом неотложных.

"На этой сессии нам нужно рассмотреть семь законопроектов, касающихся внесения изменений в Конституцию Украины... по которым ожидаются заключения Конституционного суда", - сказал Разумков.

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