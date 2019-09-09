Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Слуге народа уже мало "турборежима" Рады: хотят еще ускориться

Слуге народа уже мало "турборежима" Рады: хотят еще ускориться - Фото
Александр Корниенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
09.09.2019, 12:03

Любое ускорение темпа работы парламента должно происходить без нарушений регламента, уточнил "слуга народа" Александр Корниенко

Несмотря на заявления о "турборежиме" работы, фракцию партии Слуга народа не устраивает темп Верховной Рады: "готовы работать интенсивнее". Об этом сегодня на согласительном совете заявил первый замглавы фракции Александр Корниенко.

"Что касается того темпа, в котором мы работаем - нас этот темп даже немножко не удовлетворяет, наша фракция готова работать интенсивнее. Знаю, что не все коллеги эти воспринимают, но будем искать какой-то общий знаменатель", - заявил он.

Читайте также: Гончарук назвал пять целей на посту премьера

Спикер Дмитрий Разумков отметил, что в повестку дня второй сессии предложено 188 депутатских инициатив, из них 50 определены президентом как неотложные. Еще 13 внес сам Владимир Зеленский - также со статусом неотложных.

"На этой сессии нам нужно рассмотреть семь законопроектов, касающихся внесения изменений в Конституцию Украины... по которым ожидаются заключения Конституционного суда", - сказал Разумков.

Читайте также: Слуги народа зарегистрировали законопроект об оружии: что хотят

Напишите нам
Слуга народа Александр Корниенко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 