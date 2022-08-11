Не время для тщеславия и громких заявлений — Зеленский о комментирующих события на фронте

Президент Владимир Зеленский призвал представителей государственной и местной власти, военной сферы и других лиц, комментирующих события на фронте, озвучивать меньше конкретных деталей. Об этом он сказал в своем видеообращении.

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"Хочу отметить сегодня важную вещь для всех представителей государственной и местной власти, военной сферы и других лиц, комментирующих события на фронте, оборонный замысел командования, подготовку конкретных операций. Общее правило простое: война – это точно не время для тщеславия и громких заявлений. Чем меньше конкретных деталей вы озвучите о наших оборонных планах, тем лучше будет для реализации этих оборонных планов", – сказал президент.

Он отметил, что необходимо чувствовать ответственность за каждое слово.

"Если вы хотите оставить по себе громкие заголовки – это одно дело. Откровенно безответственное. Если же вы хотите победы для Украины, то это другое дело, и вы должны чувствовать свою ответственность за каждое произнесенное слово о том, к чему готовится наше государство в обороне или в контрнаступлениях", – сказал Зеленский.

Сегодня, 11 августа, замглавы Минобороны Анна Маляр сообщила, что СБУ ведет следствие против высокопоставленного военного – он озвучил в интервью информацию, которая раскрывает стратегические планы ВСУ.

Вадим Ребрина

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