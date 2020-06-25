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Некачественные дети. В Слуге народа считают, что Третьякова — на своем месте

Некачественные дети. В Слуге народа считают, что Третьякова — на своем месте - Фото
Галина Третьякова (справа) Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады
25.06.2020, 19:44

В чате Слуги народа, по словам Евгении Кравчук, было бурное обсуждение, и большинство депутатов "признали, что Третьякова — профессионал"

Большинство депутатов фракции Слуга народа считают главу парламентского комитета по вопросам соцполитики Галину Третьякову профессионалом и не планируют лишать ее должности главы комитета или требовать от нее сложения депутатского мандата. Об этом в эфире 112 Украина сказала замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

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Она признала, что Третьякова позволила себе некорректные высказывания, но они прозвучали во время вебинара, и не были "ни политическим заявлением, ни эфиром". Кравчук считает, что некорректные высказывания Третьяковой — это ее экспертное мнение.

"Это была лекция для студентов. И она, конечно, использовала очень некорректные высказывания. Она до этого была экспертом и, скорее, эти высказывания были экспертные, а не от политика", - сказала Кравчук.

Замглавы фракции сообщила, что ситуацию с Третьяковой обсудили во фракционном чате Слуги народа. Абсолютное большинство депутатов, по словам Кравчук, "признали, что Третьякова — профессионал".

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На вопрос, не планирует ли фракция инициировать лишение Третьяковой мандата или должности главы комитета, Кравчук ответила: "Нет, вы знаете, этого точно хотели бы наши оппоненты - вот так избавиться профессионального председателя комитета. Мы все-таки считаем, что она занимает свое место на посту главы комитета".

Примерно месяц назад Третьякова во время вебинара в Киевской школе экономики сделала ряд неоднозначных высказываний на тему социальных пособий, в частности помощи при рождении ребенка, которые сейчас вызвали волну критики в ее адрес.

В частности, Третьякова сказала, что, по ее мнению, в семьях, в которых "рожают ребенка для того, чтобы получить материальную помощь", дети рождаются "очень низкого качества". Она убеждена, что государство должно помогать в первую очередь "защитникам и кормильцам". Другим гражданам, "которые бедные" и "не имеют финансовой грамотности", считает депутат, государство должно предоставлять только ночлег и еду, но не деньги.

Она также привела в качестве примера политику Сингапура 1970-80 гг, когда власти поощряли стерилизацию "малообразованных" женщин. 

"Очень жестокими методами, я бы сказала, садистскими, выкорчевывали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами. Песню нужно петь тому, кто каждый день встает на защиту своей родины, своего дома, на то, чтобы кормить своих содержанцев. Все, кто этого не делает, не могут относить себя к достойной жизни. Так, я считаю, нужно защищать простого человека", - сказала Третьякова.



Вадим Ребрина
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Слуга народа Галина Третьякова Евгения Кравчук
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