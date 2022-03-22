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"Некорректно поняли". Павлюк уточнил заявление об отброске войск РФ на 70 км от Киева

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 04:35
Александр Павлюк (скриншот видео Радио Свобода)

Заявление генерала Александра Грузевича о якобы отброске войск РФ на 70 км от Киева по правому берегу неправильно восприняли. Об этом заявил в интервью Радио Свобода начальник Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

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18 марта Грузевич заявил: "На сегодняшний день по правому берегу враг отброшен на расстояние 70 километров, что делает невозможным ведение огня, кроме ракетных обстрелов".

Однако Павлюк заявил, что эти слова "немного некорректно восприняли". По его словам, речь шла о расширении линии обороны на 70 км.

"Он имел в виду, что мы справа, на левом берегу Киевской области, сдвинули полосу обороны на 70 км дальше, чтобы противник не мог обстреливать Киев. Правосторонняя осталась, как они (войска РФ, – ред.) стояли. А слева удалось просто выдвинуть наши подразделения и расширить правее, сделать дополнительный рубеж – и это не дает противнику с этой стороны подойти ближе к городу", – объяснил Павлюк.

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Марк Сировой
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киев войска россии александр павлюк
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