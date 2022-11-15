Некоторые подразделения РФ из Скадовского и Генического районов бегут в Крым – Генштаб
Отдельные российские подразделения покидают временно оккупированные районы Скадовска и Геническа, которые находятся на левом берегу Днепра, и едут в сторону Крыма. Также планы бежать есть у некоторых оккупантов в Кременной Луганской области, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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"В Скадовском и Геническом районах отдельные оккупационные подразделения покидают населенные пункты и выезжают в направлении временно оккупированного Крыма", – сообщает Генштаб.
В Луганской области в результате огневого поражения в районе Кременной у армии РФ наблюдается потеря управления отдельными подразделениями. Личный состав этих подразделений планирует сбежать со своих рубежей и отойти в город, сообщает Генштаб.
В Кадиевке, по данным Генштаба, оккупанты ходят по домам и проводят принудительную мобилизацию. В отдельных районах Луганской области были случаи вымогательства – например, в Старобельском районе силовики-оккупанты предлагают избежать мобилизации РФ за $15 000.
Генштаб сообщает, что россияне продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра и наступают на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
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