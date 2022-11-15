Некоторые подразделения РФ из Скадовского и Генического районов бегут в Крым – Генштаб

Отдельные российские подразделения покидают временно оккупированные районы Скадовска и Геническа, которые находятся на левом берегу Днепра, и едут в сторону Крыма. Также планы бежать есть у некоторых оккупантов в Кременной Луганской области, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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"В Скадовском и Геническом районах отдельные оккупационные подразделения покидают населенные пункты и выезжают в направлении временно оккупированного Крыма", – сообщает Генштаб.

В Луганской области в результате огневого поражения в районе Кременной у армии РФ наблюдается потеря управления отдельными подразделениями. Личный состав этих подразделений планирует сбежать со своих рубежей и отойти в город, сообщает Генштаб.

В Кадиевке, по данным Генштаба, оккупанты ходят по домам и проводят принудительную мобилизацию. В отдельных районах Луганской области были случаи вымогательства – например, в Старобельском районе силовики-оккупанты предлагают избежать мобилизации РФ за $15 000.

Генштаб сообщает, что россияне продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра и наступают на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В Минобороны сообщают, что бои на Донбассе стали интенсивнее, враг не продвигается ни на сантиметр, но Украина платит за это очень высокую цену.

Сегодня россияне выпустили сотню ракет по Украине, чем "превзошли" свою атаку 10 октября, когда было 84 ракеты. В основном оккупанты били по объектам критической инфраструктуры, во многих населенных пунктах нет света.

Оксана Житнюк

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