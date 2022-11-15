Бои на Донбассе стали интенсивнее: РФ не продвигается, но цена очень высокая – Минобороны

Россияне продолжают концентрировать основные усилия на попытках оккупировать Донбасс – бои там стали интенсивнее, враг не продвигается ни на сантиметр, но Украина платит за это очень высокую цену. Об этом сказала замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

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Она подчеркнула, что украинские силы обороны сейчас "постепенно" продвигаются по нескольким направлениям. Только в течение ноября, по ее словам, ВСУ освободили около 5000 кв. км на юге, около 200 населенных пунктов.

"Несмотря на нашу огромную радость и радость херсонцев, мы должны понимать, что война продолжается. Хоть мы и освобождаем определенную территорию, мы должны понимать, что враг все равно не останавливается, и те силы, которые он переместил с южной территории, они будут использоваться для достижения его целей", – сказала Маляр.

Она отметила, что в Донецкой области сейчас концентрируются основные усилия армии РФ, и интенсификация российских атак там сейчас увеличивается. Вместе с тем, по ее словам, враг не продвигается там ни на один сантиметр.

"Там очень ожесточенные бои, цена очень высокая, но враг не продвигается", – сказала Маляр.

Замминистра обороны подчеркнула, что линия фронта работает как "единый организм", и то, что украинские силы сдерживают врага на востоке, дает возможность освобождать от армии РФ территории на юге.

На севере, по ее словам, особых боевых действий нет, но фиксируется движение техники и личного состава РФ на территории Беларуси, потому Украина рассматривает все возможные сценарии дальнейшего развития событий и готова к активной обороне.

Российские оккупанты продолжают наступать на трех направлениях на Донбассе: Бахмутском, Авдеевской и Новопавловском. Оккупанты несут большие потери, но продолжают идти в атаки.

Спикер ВСУ Череватый заявил, что перебросить войска из Херсонской области россиянам будет "не так просто", а украинское командование не даст противнику этого сделать.

Сегодня россияне выпустили сотню ракет по Украине, чем "превзошли" свою атаку 10 октября, когда было 84 ракеты. В основном оккупанты били по объектам критической инфраструктуры, во многих населенных пунктах нет света.

Оксана Житнюк

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