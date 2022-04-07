Некоторым западным политикам надо одолжить решительности – Зеленский

Некоторым западным политикам не хватает решительности для того, чтобы ввести против России реально действенные санкции, которые смогут остановить российскую агрессию. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении по итогам 6 апреля – 42-го дня войны.

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"Сколько еще украинцев, сколько еще украинок российские военные успеют убить, чтобы вы, некоторые политики – и мы вас знаем, где-то одолжили себе немного решимости", – сказал Зеленский.

Президент упомянул о новом пятом пакете санкций против России, о котором объявили сегодня западные страны.

"Этот пакет выглядит эффектно. Но этого мало, – сказал Зеленский. – Но все же вряд ли его можно назвать соизмеримым с тем злом, которое увидел мир в Буче. С продолжающимся злом в Мариуполе, в обстрелах Харькова, в попытке России начать новое глобальное кровавое наступление на Донбассе".

Президент заявил, что Украина продолжит настаивать на полной блокировке российской банковской системы от международных финансов, на том или ином формате отказа демократического мира от российской нефти.

"Именно нефтяной экспорт – одна из основ российской агрессивности. Одна из основ того, что руководство России может позволить себе относиться несерьезно к переговорам о прекращении войны и об освобождении украинской территории", – сказал Зеленский.

Президент выразил уверенность, что эмбарго на поставку российской нефти все равно будет применено.

"Некоторые политики сейчас все еще не могут определиться: как ограничить поток нефтедолларов и нефтеевро в Россию, чтобы не поставить под удар собственные экономики. Но для этого люди и идут в политику, чтобы решать такие задачи, сложные задачи", – подчеркнул Зеленский.

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