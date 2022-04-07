Оружие – немедленно. Зеленский призвал Запад не повторить ошибку "перед второй волной"

Президент Владимир Зеленский призвал мир немедленно предоставить необходимое оружие Украине, чтобы перед второй волной российского вторжения не повторить ошибку, которую страны запада совершили перед началом полномасштабной войны. Об этом Зеленский сказал в видеообращении по итогам 6 апреля – 42-го дня войны.

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Глава украинского государства подчеркнул, что новую волну наступления России еще можно не допустить – ввести санкции, на которых настаивает Украина, и дать украинцам оружие.

"Еще можно дать нам такое оружие, которое реально остановит эту агрессию. Запад может это сделать. Так же, как мог применить превентивные санкции еще в прошлом году, чтобы не началось это вторжение. Если же ошибка будет сделана снова, если превентивных действий не будет во второй раз, это станет исторической ошибкой для всего западного мира", – заявил Зеленский.

По словам президента, для остановки войны нужно, чтобы мир сделал больше, чем сделано до сих пор.

"Если не будет действительно болезненного пакета санкций против России и если не будет реально необходимого нам снабжения оружием, в отношении которого мы обращались много раз, то это будет рассматриваться Россией как разрешение. Как разрешение идти дальше. Как разрешение наступать. Как разрешение начать новую кровавую волну в Донбассе", – сказал Зеленский.

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Наталия Медведева

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