"Украинцы гибнут!" В ЕС призвали ввести санкции против 6000 людей в окружении Путина
Депутат Европарламента, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт раскритиковал санкции ЕС против России, заявив, что они не работают при автократии. Выступая с трибуны Европарламента, он призвал взяться за 6000 человек из окружения российского диктатора Владимира Путина.
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Верхофстадт заявил, что предыдущие четыре пакета санкций не работают, и спрогнозировал, что и пятый не сработает. Комментируя анонс шестого пакета, над которым уже идет работа, он заявил, что украинцы, которые погибают на войне, люди в Буче и Мариуполе ждать больше не могут.
"Вы знаете, почему ваша стратегия не работает? Потому что поэтапное введение санкций при автократии не работает. Это работает в демократии, с демократами, где есть общественное мнение. В России уже нет настоящего общественного мнения", – заявил депутат.
Он назвал "смешным" отказ от российского угля, что предусмотрено в пятым пакетом санкций, так как это 3% импорта России. "Смешным" депутат назвал и пункт о SWIFT, так как более 50% финансовых институтов РФ избежали этого вида санкций. Почти ничего не потеряли от европейских санкций и российские олигархи, отметил Верхофстадт.
"Вам нужно заняться 6000 человек из окружения Путина, реальных людей, работающих с Путиным", – заявил депутат, отметив, что список таких людей составила организация российского оппозиционера Алексея Навального.
В конце речи Верхофстадт обратился к своим друзьям в Германии – сказал, что ожидал от них лидерской позиции после всех ужасов Второй мировой.
- 6 апреля США запретили новые инвестиции в РФ и ввели санкции против Сбербанка и Альфа-банка.
- Вслед за Штатами Великобритания запретила все инвестиции в Россию и заморозила активы Сбербанка и Московского кредитного банка. Под санкции попали и восемь российских олигархов.
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