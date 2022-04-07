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"Украинцы гибнут!" В ЕС призвали ввести санкции против 6000 людей в окружении Путина

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 00:22
Ги Верхофстадт (Фото - ЕРА)

Депутат Европарламента, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт раскритиковал санкции ЕС против России, заявив, что они не работают при автократии. Выступая с трибуны Европарламента, он призвал взяться за 6000 человек из окружения российского диктатора Владимира Путина.

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Верхофстадт заявил, что предыдущие четыре пакета санкций не работают, и спрогнозировал, что и пятый не сработает. Комментируя анонс шестого пакета, над которым уже идет работа, он заявил, что украинцы, которые погибают на войне, люди в Буче и Мариуполе ждать больше не могут.

"Вы знаете, почему ваша стратегия не работает? Потому что поэтапное введение санкций при автократии не работает. Это работает в демократии, с демократами, где есть общественное мнение. В России уже нет настоящего общественного мнения", – заявил депутат.

Он назвал "смешным" отказ от российского угля, что предусмотрено в пятым пакетом санкций, так как это 3% импорта России. "Смешным" депутат назвал и пункт о SWIFT, так как более 50% финансовых институтов РФ избежали этого вида санкций. Почти ничего не потеряли от европейских санкций и российские олигархи, отметил Верхофстадт.

"Вам нужно заняться 6000 человек из окружения Путина, реальных людей, работающих с Путиным", – заявил депутат, отметив, что список таких людей составила организация российского оппозиционера Алексея Навального.

В конце речи Верхофстадт обратился к своим друзьям в Германии – сказал, что ожидал от них лидерской позиции после всех ужасов Второй мировой.

  • 6 апреля США запретили новые инвестиции в РФ и ввели санкции против Сбербанка и Альфа-банка.  
  • Вслед за Штатами Великобритания запретила все инвестиции в Россию и заморозила активы Сбербанка и Московского кредитного банка. Под санкции попали и восемь российских олигархов.

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Оксана Житнюк
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санкции война
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