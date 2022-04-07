"Украинцы гибнут!" В ЕС призвали ввести санкции против 6000 людей в окружении Путина

Депутат Европарламента, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт раскритиковал санкции ЕС против России, заявив, что они не работают при автократии. Выступая с трибуны Европарламента, он призвал взяться за 6000 человек из окружения российского диктатора Владимира Путина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Верхофстадт заявил, что предыдущие четыре пакета санкций не работают, и спрогнозировал, что и пятый не сработает. Комментируя анонс шестого пакета, над которым уже идет работа, он заявил, что украинцы, которые погибают на войне, люди в Буче и Мариуполе ждать больше не могут.

"Вы знаете, почему ваша стратегия не работает? Потому что поэтапное введение санкций при автократии не работает. Это работает в демократии, с демократами, где есть общественное мнение. В России уже нет настоящего общественного мнения", – заявил депутат.

Он назвал "смешным" отказ от российского угля, что предусмотрено в пятым пакетом санкций, так как это 3% импорта России. "Смешным" депутат назвал и пункт о SWIFT, так как более 50% финансовых институтов РФ избежали этого вида санкций. Почти ничего не потеряли от европейских санкций и российские олигархи, отметил Верхофстадт.

"Вам нужно заняться 6000 человек из окружения Путина, реальных людей, работающих с Путиным", – заявил депутат, отметив, что список таких людей составила организация российского оппозиционера Алексея Навального.

В конце речи Верхофстадт обратился к своим друзьям в Германии – сказал, что ожидал от них лидерской позиции после всех ужасов Второй мировой.

6 апреля США запретили новые инвестиции в РФ и ввели санкции против Сбербанка и Альфа-банка.

Вслед за Штатами Великобритания запретила все инвестиции в Россию и заморозила активы Сбербанка и Московского кредитного банка. Под санкции попали и восемь российских олигархов.

Читайте также: Дочери Путина и "лузер Медведев": Кулеба назвал 10 новых мощных санкционных ударов по РФ

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.