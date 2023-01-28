Немецкая компания намерена существенно увеличить производство боеприпасов – спрос растет

Немецкая компания Rheinmetall заявила о готовности "значительно" увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить высокий спрос на них в Украине и на Западе. Об этом в интервью Reuters сказал председатель правления компании Армин Паппергер.

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Он заявил, что Rheinmetall может начать производство реактивных систем залпового огня HIMARS в Германии.

В информагентстве подчеркнули, что на днях руководители оборонной промышленности Германии должны впервые встретиться с новым министром обороны Борисом Писториусом. На этой встрече Писториус якобы намерен начать переговоры о том, как ускорить закупку оружия и увеличить поставки боеприпасов в долгосрочной перспективе после того, как почти год полномасштабной войны РФ против Украины истощил запасы немецких вооруженных сил.

Rheinmetall производит ряд продуктов для обороны, но наиболее известен производством 120-мм снарядов для танка Leopard 2.

Паппергер заявил, что компания может производить 240 000 120-мм танковых боеприпасов в год, и "это больше, чем нужно всему миру".

Он добавил, что производство 155-мм артиллерийских снарядов может быть увеличено до 450 000–500 000 в год, что сделает Rheinmetall крупнейшим производителем обоих видов боеприпасов.

Германия поставит роту танков Leopard 2А6 к концу марта, Польша – в течение нескольких недель.

Вчера сообщалось, что Германия передала новый пакет военной помощи Украине, в который входит боекомплект для систем противовоздушной обороны IRIS-T и другая небоевая техника.

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Оксана Житнюк

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