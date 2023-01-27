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Германия передала новый пакет военной помощи: Там ракеты IRIS-T и тяжелая небоевая техника

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 14:32
Германия передала новый пакет военной помощи: Там ракеты IRIS-T и тяжелая небоевая техника - Фото
Пусковая установка IRIS-T (Фото: скриншот с видео)

Германия передала новый пакет военной помощи Украине, в который входит боекомплект для систем противовоздушной обороны IRIS-T и другая небоевая техника. Об этом сообщили на сайте немецкого правительства.

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В новый пакет военной помощи вошли: 

→ Ракеты IRIS-T SLM;
→ 13 грузовиков;
→ Два погрузчика 15т;
→ 12 автопоездов и четыре полуприцепа;
→ 12 патрульных машин;
→ Два пикапа к 143 доставленным ранее.

Также в Берлине напомнили, что планируют передать Украине в будущем: 

→ 14 основных боевых танков Leopard 2A6 с боезапасом:
→ Две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3;
→ Две РЛС воздушного наблюдения;
→ 78 тягачей и 86 полуприцепов (ранее: 14 седельных тягачей и 14 полуприцепов).

Из соображений безопасности Берлин воздерживается от предоставления подробной информации о способах и датах транспортировки до момента передачи.

Читайте также: Время танков. Коалиция передает Украине Leopard, Abrams и Challenger: что будет дальше

Дмитро Гриниченко
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Германия война военная помощь IRIS-T
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