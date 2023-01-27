Германия передала новый пакет военной помощи: Там ракеты IRIS-T и тяжелая небоевая техника
Германия передала новый пакет военной помощи Украине, в который входит боекомплект для систем противовоздушной обороны IRIS-T и другая небоевая техника. Об этом сообщили на сайте немецкого правительства.
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В новый пакет военной помощи вошли:
→ Ракеты IRIS-T SLM;
→ 13 грузовиков;
→ Два погрузчика 15т;
→ 12 автопоездов и четыре полуприцепа;
→ 12 патрульных машин;
→ Два пикапа к 143 доставленным ранее.
Также в Берлине напомнили, что планируют передать Украине в будущем:
→ 14 основных боевых танков Leopard 2A6 с боезапасом:
→ Две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3;
→ Две РЛС воздушного наблюдения;
→ 78 тягачей и 86 полуприцепов (ранее: 14 седельных тягачей и 14 полуприцепов).
Из соображений безопасности Берлин воздерживается от предоставления подробной информации о способах и датах транспортировки до момента передачи.
- Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams.
- Великобритания планирует поставить 14 танков Challenger 2 в Украину в конце марта.
- Германия поставит роту танков Leopard 2А6 к концу марта, Польша – в течение нескольких недель.
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