Немецких оборонных компаний в Украине может стать на одну больше - Зеленский

Володимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В Украине сейчас работают три немецкие оборонные компании, но вскоре к ним может присоединиться еще одна, сообщил президент Владимир Зеленский. Это заявление глава государства сделал перед началом встречи с министром иностранных дел ФРГ Йоханнесом Вадефулем в Киеве, передает Укрінформ.

"Я знаю, что сегодня к нам на этой встрече присоединятся пять представителей крупных немецких компаний оборонно-промышленного комплекса, и в ближайшие дни это число [компаний] достигнет 20. Это важное партнерство для нас. Мы будем развивать соответствующий "военный хаб" как в Украине, так и за ее пределами. Для нас важно, что уже три из этих компаний работают в Украине", - рассказал президент.

Зеленский добавил, что вскоре к этим трем компаниям из Германии может присоединиться еще одна.

Глава государства добавил: "И об этой четвертой компании я также хотел отдельно поговорить с вами, господин министр".

О какой именно компании идет речь, он не уточнил.