Німецьких оборонних компаній в Україні може стати на одну більше – Зеленський
В Україні наразі працюють три німецькі оборонні компанії, але невдовзі до них може доєднатися ще одна, повідомив президент Володимир Зеленський. Таку заяву глава держави зробив перед початком зустрічі з міністром закордонних справ ФРН Йоганном Вадефулем у Києві, передає Укрінформ.
"Я знаю, що сьогодні на цій зустрічі до нас приєднаються п'ять представників великих німецьких компаній оборонно-промислового комплексу, і найближчими днями ця кількість [компаній] буде до 20. Це важливе партнерство для нас. Ми будемо розвивати відповідний "мілітарі хаб" і в Україні, і не тільки. Для нас важливо, що вже три з цих компаній працюють в Україні", – розповів президент.
Зеленський додав, що незабаром до цих трьох компаній з ФРН може приєднатися ще одна.
Глава держави додав: "І про цю, четверту, компанію також окремо хотів з вами, пане міністре, проговорити".
Про яку саме компанію йдеться він не уточнив.
- Спільні з українцями підприємства вже мають німецькі Rheinmetall та Quantum Systems, а Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft з 2024 року будує в Україні сервісний центр з обслуговування техніки.