Німецьких оборонних компаній в Україні може стати на одну більше – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

В Україні наразі працюють три німецькі оборонні компанії, але невдовзі до них може доєднатися ще одна, повідомив президент Володимир Зеленський. Таку заяву глава держави зробив перед початком зустрічі з міністром закордонних справ ФРН Йоганном Вадефулем у Києві, передає Укрінформ.

"Я знаю, що сьогодні на цій зустрічі до нас приєднаються п'ять представників великих німецьких компаній оборонно-промислового комплексу, і найближчими днями ця кількість [компаній] буде до 20. Це важливе партнерство для нас. Ми будемо розвивати відповідний "мілітарі хаб" і в Україні, і не тільки. Для нас важливо, що вже три з цих компаній працюють в Україні", – розповів президент.

Зеленський додав, що незабаром до цих трьох компаній з ФРН може приєднатися ще одна.

Глава держави додав: "І про цю, четверту, компанію також окремо хотів з вами, пане міністре, проговорити".

Про яку саме компанію йдеться він не уточнив.