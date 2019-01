"Неприемлемо": Литва о "судах" над украинскими моряками в РФ

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус назвал неприемлемыми "суды" над украинскими военнопленными в Москве. Такое заявление он сделал во время своего визита в Украину 15 января, передает пресс-служба украинского МИД в Twitter.

"Так называемые "судебные слушания", которые проходят сейчас в Москве, неприемлемы. Мы требуем отпустить всех членов экипажа. Требуем, чтобы Россия обеспечила свободное судоходство, как это предусмотрено международными соглашениями", - заявил Линкявичус.

Он напомнил, что Азовское море не является внутренними водами России, и добавил, что текущая позиция Кремля не будет способствовать ослаблению санкций.

"Все санкции, которые ввел Евросоюз, останутся в силе, пока причины их введения не будут ликвидированы. Но мы не видим такой перспективы в ближайшем будущем", - сказал глава литовского МИД.

Линкявичус вместе с коллегами из Польши, Эстонии и Латвии сейчас находится в Украине с рабочим визитом.

.@LinkeviciusL: "So-called "court proceedings" in Moscow are unacceptable. We demand the release of all the Ukrainian crew members. #Russia thinks the #SeaOfAzov is their internal waters, but they are wrong and must grant free navigation". pic.twitter.com/d4Jielmlc7