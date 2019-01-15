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15.01.2019, 21:15

"Неприемлемо": Литва о "судах" над украинскими моряками в РФ

"Неприемлемо": Литва о "судах" над украинскими моряками в РФ - Фото
Линас Линкявичюс (фото - flickr МИД Литвы)

Линас Линкявичус потребовал отпустить всех членов экипажа захваченных Россией кораблей

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус назвал неприемлемыми "суды" над украинскими военнопленными в Москве. Такое заявление он сделал во время своего визита в Украину 15 января, передает пресс-служба украинского МИД в Twitter.

"Так называемые "судебные слушания", которые проходят сейчас в Москве, неприемлемы. Мы требуем отпустить всех членов экипажа. Требуем, чтобы Россия обеспечила свободное судоходство, как это предусмотрено международными соглашениями", - заявил Линкявичус.

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Он напомнил, что Азовское море не является внутренними водами России, и добавил, что текущая позиция Кремля не будет способствовать ослаблению санкций.

"Все санкции, которые ввел Евросоюз, останутся в силе, пока причины их введения не будут ликвидированы. Но мы не видим такой перспективы в ближайшем будущем", - сказал глава литовского МИД.

Линкявичус вместе с коллегами из Польши, Эстонии и Латвии сейчас находится в Украине с рабочим визитом.

15 января 2018 года в Лефортовском суде Москвы проходит заседание российского суда по продлению ареста моряков ВМС Украины, захваченых в плен у Керченского пролива в Черном море.

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Теги: линас линкявичус, литва, моряки, керченский пролив
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