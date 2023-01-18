UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нерешительность Германии дает Путину основания для эскалации – экс-генсек НАТО

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 18:32
Нерешительность Германии дает Путину основания для эскалации – экс-генсек НАТО - Фото
Андерс Фог Расмуссен (Фото - EPA)

Нерешительность Германии в вопросе передачи ударных танков Украине "дала возможность Путину безнаказанно обострить войну". Об этом заявил бывший генсек НАТО и бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен в интервью BBC.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Расмуссен раскритиковал позицию Германии им сказал, что "не видит никаких рациональных аргументов для колебаний Германии".

"Я считаю, что эта неуверенность (правительства Германии. – Ред.) позволила Путину обострить ход войны без последствий для себя", – сказал экс-генсек НАТО.

Расмуссен назвал предыдущий подход к проблеме сдерживания российской агрессии, при котором союзники очень постепенно увеличивали поставки оружия Украине, пока Путин свободно шел на обострение, "бюрократической стратегией". Он считает, что мировое сообщество не должно давать Путину возможности "для разработки новых безжалостных стратегий" и  нужно вынудить россиян перейти к обороне.

Экс-генсек НАТО также заявил о необходимости создать бесполетную зону над Украиной, "чтобы защитить украинское население от атак России по гражданской инфраструктуре". Поэтому, считает Расмуссен, Украине нужно поставить зенитные, противоракетные, противобеспилотные системы и ракеты большой дальности, чтобы наносить удары по российским пусковым установкам.

Кроме того, "мы также должны поставить тяжелые ударные танки, чтобы дать украинцам возможность вернуть утраченные позиции", – сказал Расмуссен.

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война геополитика военная помощь андерс фог расмуссен
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 