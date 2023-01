Нерешительность Германии дает Путину основания для эскалации – экс-генсек НАТО

Нерешительность Германии в вопросе передачи ударных танков Украине "дала возможность Путину безнаказанно обострить войну". Об этом заявил бывший генсек НАТО и бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен в интервью BBC.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Расмуссен раскритиковал позицию Германии им сказал, что "не видит никаких рациональных аргументов для колебаний Германии".

"Я считаю, что эта неуверенность (правительства Германии. – Ред.) позволила Путину обострить ход войны без последствий для себя", – сказал экс-генсек НАТО.

Расмуссен назвал предыдущий подход к проблеме сдерживания российской агрессии, при котором союзники очень постепенно увеличивали поставки оружия Украине, пока Путин свободно шел на обострение, "бюрократической стратегией". Он считает, что мировое сообщество не должно давать Путину возможности "для разработки новых безжалостных стратегий" и нужно вынудить россиян перейти к обороне.

Экс-генсек НАТО также заявил о необходимости создать бесполетную зону над Украиной, "чтобы защитить украинское население от атак России по гражданской инфраструктуре". Поэтому, считает Расмуссен, Украине нужно поставить зенитные, противоракетные, противобеспилотные системы и ракеты большой дальности, чтобы наносить удары по российским пусковым установкам.

Кроме того, "мы также должны поставить тяжелые ударные танки, чтобы дать украинцам возможность вернуть утраченные позиции", – сказал Расмуссен.

Former NATO secretary-general Anders Fogh Rasmussen tells #BBCWATO Germany's "hesitation" on sending tanks to Ukraine has "allowed Putin to escalate the war without consequences".



Full interview on Radio 4 at 1pm. pic.twitter.com/ndrhtKHXYX