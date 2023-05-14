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Несмотря на потери в Украине, армия РФ все еще крайне опасна – главком НАТО в Европе

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2023, 17:24
Несмотря на потери в Украине, армия РФ все еще крайне опасна – главком НАТО в Европе - Фото
Кистофер Каволи (Фото - скриншот из видео)

Армия России остается серьезной военной силой даже несмотря на тяжелые потери, которые она понесла в Украине. Такое мнение высказал верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

Каволи в выступлении на дискуссионной сессии конференции имени Леннарта Мери в Таллинне сказал, что не согласен с теми, кто полагает, будто Россия истощила свои силы в Украине. Генерал считает, что Россия, несмотря на поражения в Украине, остается крайне опасным военным протвником.  

"У сухопутных войск (России. – Ред) действительно большие проблемы. Они действительно потеряли много людей, вооружений и техники. Но взамен они получили пополнение, и сейчас сухопутные силы РФ больше, чем были в начале (вторжения – Ред)", – отметил Каволи.

По его словам, ВС РФ потеряли меньше сотни истребителей и бомбардировщиков, у них осталось еще около тысячи самолетов. "Флот почти не пострадал, кибернетические войска не пострадали, космические силы не пострадали", – сказал генерал.

При этом, подчеркнул он, оценку боеспособности российской армии нужно строить с учетом ее возможностей во всех родах войск. 

Каволи считает, что НАТО должно быть готово противостоять вооруженным силам России во всех сферах, причем готовность должна быть "постоянной и непрерывной".

  • 10 мая глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Россия будет делать ставку на количество людей для мобилизации и старой техники, которыми она располагает.
  • 12 мая Сенат Польши единогласно принял резолюцию о членстве Украины в НАТО. В ней говорится о гарантиях безопасности, "чрезвычайной процедуре" вступления в Альянс, саммите в Вильнюсе и поддержке Украины.
Сергей Бережной
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войнанатоармия рфКристофер Каволи
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