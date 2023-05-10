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НАТО: Россия будет ставить на старые танки и мобилизацию — это проблема из-за количества

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 23:44
НАТО: Россия будет ставить на старые танки и мобилизацию — это проблема из-за количества - Фото
Роб Бауэр (Фото: EPA)

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Россия будет делать ставку на количество людей для мобилизации и старой техники, которыми она располагает. Об этом он сообщил по итогам встречи главнокомандующих вооруженными силами Альянса в Брюсселе 10 мая, цитирует его Reuters.

По его словам, война РФ против Украины будет сражением между большим количеством плохо обученных россиян с устаревшей техникой и меньшими украинскими силами с лучшими западными вооружениями и подготовкой. 
Он отметил, что сейчас Россия развертывает значительное количество танков Т-54, которые были разработаны после Второй мировой войны. 
"Но проблема в том, что у них по-прежнему много Т-54. С точки зрения количества, это проблема. Теперь мы увидим, что россияне сосредоточатся на количестве, большем количестве призывников, не очень хорошо обученных, с более старой техникой. Но в больших количествах", — сказал Бауэр.
Адмирал заявил, что Украина сосредоточилась на качестве с использованием западных систем вооружения и подготовки. 
"Я бы сказал, что это большая разница на ближайшие месяцы. Нет никаких сомнений в том, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — резюмировал представитель Альянса.

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Дмитрий Гриниченко
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