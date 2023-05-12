В Польше приняли резолюцию по вступлению Украины в НАТО: Сильнейшая армия на континенте

В Сенате Польши единогласно была принята резолюция о членстве Украины в НАТО. В ней говорится о гарантиях безопасности, "чрезвычайной процедуре" вступления в Альянс, саммите в Вильнюсе и поддержке Украины, сообщает Польское радио.

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"После года ужасной войны мы знаем, что Украина, противостоя России, защищает Европу и является ключевым звеном, защищающим континент от агрессии с Востока", – говорится в резолюции.

В тексте отмечается, что "Украина сегодня имеет сильнейшую армию на континенте с чрезвычайным боевым опытом", ВСУ быстро перевооружаются техникой НАТО и применяют военное оперативное искусство и тактику, которая разрабатывалась десятилетиями среди западных союзников.

Отмечается, что украинским защитникам нужна "реальная поддержка", которой можно добиться через более тесное политическое и военное сотрудничество с государствами-членами НАТО.

В документе говорится, что Вильнюсский саммит Альянса должен стать "важным этапом подготовки Украины к полноправному членству".

В Сенате Польши считают, что вступление Украины в Альянс должно стать "политическим решением", как в случае Финляндии и Швеции. Это должно произойти в результате стратегического анализа "вызовов и угроз за пределами восточной границы Североатлантического союза". В резолюции призвали НАТО использовать в отношении Украины те же "чрезвычайные процедуры", которые использовались для вступления Финляндии и Швеции в Альянс.

"И хотя Швеция все еще остается вне структур Альянса, союзники решили, что будут ее защищать. Сенат Республики Польша призывает страны-члены НАТО применить подобную чрезвычайную процедуру к Украине", – говорится в документе.

В Сенате также поддержали требования государств, граничащих с Россией, насчет "прочных гарантий безопасности для Украины" и демонстрации Украине пути к вступлению в НАТО.

20 апреля 2023 г. генсек НАТО Столтенберг заявил, что Альянс готовится дать ответ Украине о членстве на саммите в Вильнюсе.

11 мая в Польше сообщили, что уже передали Украине 14 истребителей МиГ-29.

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