В Польше расследуют роль экс-канцлера Шредера в российском вторжении в Украину – RMF FM

Национальная прокуратура Польши расследует роль экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в российском вторжении в Украину. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что Национальная прокуратура получила уведомление о "возможности совершения преступления" Шредером и включила его в расследование насчет вторжения. Этим делом занимается Мазовецкий отдел Национальной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Экс-канцлер мог использовать свои позиции в российской сфере энергетики, чтобы впоследствии оказывать давление на государства Евросоюза и Украину, говорится в документах, полученных следствием. Следователи также должны выяснить, какую роль Шредер сыграл в подготовке российского вторжения.

В сообщении отмечается, что, несмотря на начало вторжения РФ в Украину, Шредер "не дистанцировался от Кремля и продолжал занимать должности в российских энергетических компаниях".

RMF FM отмечает, что польские следователи ведут производство по согласованию с украинскими коллегами, сейчас польские правоохранители опросили почти 2000 свидетелей.

24 апреля 2022 года Шредер заявил, что не обвиняет себя в близости с Россией и не хочет дистанцироваться от российского диктатора Путина.

10 июля экс-канцлер сказал, что намерен продолжать общение с Путиным.

9 мая 2023 года Шредер посетил праздничную вечеринку в посольстве РФ в Берлине.

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