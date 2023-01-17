Германия слабо помогает Украине из-за того, что РФ развращала политиков ФРГ – МИД Польши
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Россия годами развращала немецких политиков во главе с экс-канцлером Герхардом Шредером – отсюда нежелание ФРГ достаточно помогать Украине. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.
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По его словам, недостаточная помощь Украине со стороны Германии также связана с действиями России, которая годами развращает ведущих политиков ФРГ во главе со Шредером.
Он отметил, что Польша оказывает давление на Берлин, чтобы он изменил свою позицию.
"Иначе Россия не остановится и Европа не будет в безопасности", – заявил дипломат.
- 12 января президент Польши Анджей Дуда пообещал Украине роту танков Leopard.
- 13 января спикер правительства ФРГ Кристиан Хоффманн сказала, что Германия не отказывает в передаче танков Leopard Украине из Польши, но пока не получила официального запроса от Варшавы.
- Германия не должна мешать другим странам передавать Leopard Украине – вице-канцлер ФРГ.
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