Германия слабо помогает Украине из-за того, что РФ развращала политиков ФРГ – МИД Польши

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Россия годами развращала немецких политиков во главе с экс-канцлером Герхардом Шредером – отсюда нежелание ФРГ достаточно помогать Украине. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, недостаточная помощь Украине со стороны Германии также связана с действиями России, которая годами развращает ведущих политиков ФРГ во главе со Шредером.

Он отметил, что Польша оказывает давление на Берлин, чтобы он изменил свою позицию.

"Иначе Россия не остановится и Европа не будет в безопасности", – заявил дипломат.

СПРАВКА. Бывшего канцлера Шредера (1998–2005) критикуют за близость к российскому диктатору . Бывшего канцлера Шредера (1998–2005) критикуют за близость к российскому диктатору Владимиру Путину и российской нефтегазовой отрасли. Шредер назвал тотальную войну РФ против Украины "ошибкой российского правительства", но продолжает защищать свои контакты с Москвой: "С чего бы мне прекращать общение, которое законно и не навлечет неприятности на меня и мою семью?".

Читайте также: Президент Литвы уверен, что Шольц передаст Украине Leopard. Назвал это переломным моментом

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.