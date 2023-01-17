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Германия слабо помогает Украине из-за того, что РФ развращала политиков ФРГ – МИД Польши

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 19:13
Германия слабо помогает Украине из-за того, что РФ развращала политиков ФРГ – МИД Польши - Фото
Павел Яблонский (фото: EPA)

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Россия годами развращала немецких политиков во главе с экс-канцлером Герхардом Шредером – отсюда нежелание ФРГ достаточно помогать Украине. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.

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По его словам, недостаточная помощь Украине со стороны Германии также связана с действиями России, которая годами развращает ведущих политиков ФРГ во главе со Шредером. 

Он отметил, что Польша оказывает давление на Берлин, чтобы он изменил свою позицию. 

"Иначе Россия не остановится и Европа не будет в безопасности", – заявил дипломат.

СПРАВКА. Бывшего канцлера Шредера (1998–2005) критикуют за близость к российскому диктатору Владимиру Путину и российской нефтегазовой отрасли. Шредер назвал тотальную войну РФ против Украины "ошибкой российского правительства", но продолжает защищать свои контакты с Москвой: "С чего бы мне прекращать общение, которое законно и не навлечет неприятности на меня и мою семью?".

Читайте также: Президент Литвы уверен, что Шольц передаст Украине Leopard. Назвал это переломным моментом 

Дмитро Гриниченко
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Герхард Шредер Германия война польша военная помощь Павел Яблонский
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