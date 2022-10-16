Несмотря на российские обстрелы, Украина сохраняет энергетическую стабильность – Шмыгаль

Украина удержала энергетическую устойчивость после массовых атак России по объектам критической инфраструктуры. Об этом написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Премьер-министр написал, что Украине удалось сохранить энергетическую стабильность, несмотря на удары, которые Россия нанесла по объектам критической инфраструктуры.

Он сообщил, что с 10 по 12 октября Россия нанесла до 130 ударов ракетами и беспилотниками по гражданским и энергетическим объектам, что привело к отключениям электроэнергии в ряде регионов.

В 4000 населенных пунктах энергоподача была восстановлена, кроме того, по всей Украине жители самостоятельно сократили потребление электроэнергии в среднем на 10%. "Это позволяет сбалансировать поставки энергии в пиковые часы и не использовать плановые отключения", – написал Шмыгаль.

Правительство также рассчитывает, что "в ближайшие дни утром и вечером украинцы также воздержатся от чрезмерного потребления электроэнергии".

Шмыгаль отметил, что "логичным следствием российских атак и других преступных действий стало первое международное признание россии государством-террористом. ПАСЕ в своей резолюции назвала российский режим террористическим и призвала ускорить создание Специального Международного трибунала по преследованию преступления агрессии против Украины".

10 октября Россия совершила один из самых массированных ракетных обстрелов за весь период войны.

13 октября сообщалось о взрывах в ряде западных областей Украины. По Львовской области армия РФ выпустила три ракеты, есть попадание в военный объект. ПВО отработала во Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях.

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Сергій Бережний

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