Несмотря на войну. Украина инициирует безвиз со страной в Центральной Америке

Украина и Белиз договорились инициировать соглашение о безвизовом режиме. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Кулеба встретился с министром иностранных дел Белиза Экуртбзе Имоном.

Он поблагодарил представителя Центрально-американского государства за поддержку Украины, которая борется против жестокой агрессивной войны России.

"Мы подписали меморандум об укреплении сотрудничества между нашими министерствами иностранных дел и договорились инициировать соглашение о безвизовом режиме", – написал глава МИД.

27 июля договорились о безвизе Украина и Гватемала.

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Наталія Медведєва

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