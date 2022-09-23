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Несмотря на войну. Украина инициирует безвиз со страной в Центральной Америке

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 10:50
Несмотря на войну. Украина инициирует безвиз со страной в Центральной Америке - Фото
Дмитрий Кулеба (Скриншот видео)

Украина и Белиз договорились инициировать соглашение о безвизовом режиме. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Кулеба встретился с министром иностранных дел Белиза Экуртбзе Имоном.

Он поблагодарил представителя Центрально-американского государства за поддержку Украины, которая борется против жестокой агрессивной войны России.

"Мы подписали меморандум об укреплении сотрудничества между нашими министерствами иностранных дел и договорились инициировать соглашение о безвизовом режиме", – написал глава МИД.

Несмотря на войну. Украина инициирует безвиз со страной в Центральной Америке

Читайте также: Украина рекордно поднялась в глобальном рейтинге безвиза. Паспорт РФ становится "мусором"

Наталія Медведєва
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безвизовый режим дмитрий кулеба Белиз
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