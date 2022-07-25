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Украина и Гватемала договорились о безвизе

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 19:30
Украина и Гватемала договорились о безвизе - Фото
Фото - Офис президента

Украина и Гватемала подписали соглашение о безвизовом режиме. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе брифинга с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи.

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По словам Зеленского, в рамках визита президента Гватемалы было подписано межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований.

"Убежден, что это будет способствовать развитию бизнесовых и социальных связей между нашими странами, между нашими народами", – сказал Зеленский.

Он также сообщил, что начат торгово-экономический диалог для реализации ряда конкретных проектов. Гватемальская сторона заинтересована в закупке украинской аграрной продукции и налаживании промышленных связей.

Президент Гватемалы заявил, что последствия войны РФ против Украины влияют на весь мир и будущее всех народов, а глобальный продовольственный кризис, который может произойти из-за войны, коснется всех государств, в том числе Гватемалы.

Он призвал мировое сообщество не молчать в то время, когда в Украине ежедневно гибнут люди.

"Мы из Гватемалы привезли месседж, что мы – за мир, и должны объединить усилия, чтобы закончить эту войну для того, чтобы защитить человеческие жизни... Мы не будем пассивно наблюдать. Мы должны объединиться со всеми, чтобы положить конец этой войне и достичь того, чтобы драма, которую сегодня переживает Украина, не повторилась", – сказал Джамматтеи.

  • Президент Гватемалы первым среди лидеров стран Латинской Америки приехал в Украину после начала полномасштабной войны. В ходе визита сегодня он посетил Бучу и Ирпень.

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Оксана Житнюк
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