В Украину приехал президент Гватемалы. Ему показали Бучу и Ирпень

Президент Гватемалы Алехандро Джамматте первым среди лидеров стран Латинской Америки приехал в Украину после начала полномасштабной войны. Как сообщает Киевская областная военная администрация, свой визит он начал с посещения пригородов Киева, пострадавших от российской агрессии.

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Президент Гватемалы выразил свою поддержку Украине и подчеркнул, что о преступлениях России должен знать весь мир, говорится в сообщении.

Джамматтеи с первых дней войны выступил в поддержку Украины, заявив, что Гватемала поддерживает мир и жизнь.

"Наши люди всегда будут рядом с храброй Украиной и другими странами, страдающими от вероломного нарушения их суверенитета и внешнего вмешательства в их внутренние дела", — писал президент Гватемалы в марте.

Несколько дней назад президент Зеленский провел первый в истории государства телефонный разговор с главой Коста-Рики. Тогда он заявил, что Украина формирует антивоенную коалицию в Латинской Америке.

1 июля Зеленский провел телефонные разговоры с президентами Аргентины Альберто Фернандесом и Чили Габриэлем Боричем.

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Андрей Водяный

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